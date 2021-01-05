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襲臀借錢妹！3度拍屁屁扯：心疼妳…色男免坐牢代價12萬

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彭男一日與香香（化名）商討借款時，竟趁女方不注意之際打了她屁股3下。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

彭姓男子一日與女網友香香（化名）見面商討借款等問題時，竟趁女方坐立填寫文件時，伸出鹹豬手摸她屁股1下，接著又在香香起身欲離開時，再拍打了2下。香香因感到噁心，事後怒調取相關監視器畫面並報警處理。南投地院一審依違反性騷擾防治法，判處彭男有期徒刑4月；二審台中高分院維持原判。全案定讞。

彭男與香香2019年1月間透過交友網站認識，雙方透過LINE交談時，香香表示自己有筆債權尚未受清償，且急需一筆6萬元資金，遂想委請彭男幫忙討債並借貸。

2人隔月23日下午相約香香公司商討上開事宜，沒想到彭男竟趁女方在填寫資料時，摸了她頭及屁股一下。香香當場嚇傻，起身欲離開座位，不料她從彭男面前走過時，屁股又再次挨打，甚至最後她要送彭男離開始，又第三度遭侵犯，氣得她當場質問男方，「你幹麼又打我臀部」，事後也趕緊調閱相關監視器畫面上警局報案。

法庭上，彭男否認性騷，表示自己與香香間存有男女朋友的曖昧關係或兄妹情誼，會輕拍女方臀部，僅是想表示心疼、指責她不擅於處理自身財物之意，且雙方談論時氣氛輕鬆，香香自始至終都未表達不舒服之意。

接著，彭男再拿出2人對話紀錄，指稱自己事後傳送貓咪打屁屁貼圖時，女方僅回應「你瘋了」，而他再傳送，「糊塗妹，屁屁有被我打疼嗎？」時，香香則傳了一個小女孩哭的貼圖，對此，他認為2人互動曖昧，反控女方是因借款不成，所以控告他性騷。

香香於庭中痛訴，「我要他不要每次都摸我臀部，我有向彭男說我感到不舒服，但他都覺得無所謂」，強調2人間並非男方所說的情侶關係，「認真來講，我們頂多是委託人及事主關係，連一般朋友都不算」。

南投地院審理時勘驗雙方LINE對話紀錄，發現香香案發前後，均未以任何曖昧、交往或性暗示的言語誘使彭男，也不曾以觸摸臀部一事向彭男恐嚇、勒索金錢，故認為香香沒有要設計仙人跳的可能，審結依違反性騷擾防治法判處他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；案經彭男上訴，台中高分院維持原判。全案定讞。

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