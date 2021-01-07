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Google街景搜老家！淚見亡父身影　近看超鼻酸…「原來是在等她」

▲▼網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo、@shiumeko）

▲網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo）

記者張寧倢／綜合報導

日本一名網友先前在推特發文，他在Google Earth的街景服務上輸入老家地址，意外在畫面中看見，7年前逝世的老父親生前站在門口的孤單身影，隨後注意到巷弄中還有另一個小小人影，仔細放大一看，竟然是父親正在苦苦守候的「那個她」。

日本網路社群中最近有一則貼文引起熱議，網友@TeacherUfo於4日表示，自己因疫情減少外出後覺得無聊，某天偶然打開Google Earth使用街景服務查詢位於群馬縣的老家，赫然看見去世7年的父親生前站在家門時正巧被拍了下來，前後移動查看後，又發現同條街巷中的另個人影，趕緊拉近一看，原來是正走回家的母親。

▲▼網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo、@shiumeko）

▲網友多年前逝世的父親生前站在家門口等候母親回家，畫面超感人。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo）

▲▼網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo、@shiumeko）

這位網友補充，父親個性儘管木訥寡言，卻是個溫柔的人，看見他生前站在家門口等待母親回家的模樣，覺得相當感動，同時希望Google街景永遠不要更新老家附近的照片。許多網友看了也一陣鼻酸，目前此貼文已有67.6萬人按讚、10.8萬則轉發。

▲▼網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo、@shiumeko）

▲另一名網友則發現自家前年過世的柴犬。（圖／翻攝自Twitter／@shiumeko）

眾多網友在下面回應了各自使用街景查詢的驚人發現，「看到了前年老死的狗狗，感覺就像再次見面」、「試著查了一下母親的老家，看到4年前去世的祖父母，馬上截圖傳給家人」、「發現去年過世的父親在幫自行車充氣的模樣」、「畫面上的奶奶已經進了養老院，現在連我都不認得了，想起她健康的樣子」、「我也看到了現在住養老院的奶奶在田裡工作的畫面」。

另外，也有網友分享，只要用電腦版開啟Google Earth，點選街景畫面左上角的時鐘標記，就可看見過去的街景照片，不必擔心更新以後歷史畫面會消失，但如果該地點未曾更新，系統就不會出現時鐘圖示。

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