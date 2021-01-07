Google街景搜老家！淚見亡父身影　近看超鼻酸…「原來是在等她」

▲網友在Google街景中發現父親生前的身影。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo）
記者張寧倢／綜合報導
日本一名網友先前在推特發文，他在Google Earth的街景服務上輸入老家地址，意外在畫面中看見，7年前逝世的老父親生前站在門口的孤單身影，隨後注意到巷弄中還有另一個小小人影，仔細放大一看，竟然是父親正在苦苦守候的「那個她」。
日本網路社群中最近有一則貼文引起熱議，網友@TeacherUfo於4日表示，自己因疫情減少外出後覺得無聊，某天偶然打開Google Earth使用街景服務查詢位於群馬縣的老家，赫然看見去世7年的父親生前站在家門時正巧被拍了下來，前後移動查看後，又發現同條街巷中的另個人影，趕緊拉近一看，原來是正走回家的母親。
▲網友多年前逝世的父親生前站在家門口等候母親回家，畫面超感人。（圖／翻攝自Twitter／@TeacherUfo）
這位網友補充，父親個性儘管木訥寡言，卻是個溫柔的人，看見他生前站在家門口等待母親回家的模樣，覺得相當感動，同時希望Google街景永遠不要更新老家附近的照片。許多網友看了也一陣鼻酸，目前此貼文已有67.6萬人按讚、10.8萬則轉發。
▲另一名網友則發現自家前年過世的柴犬。（圖／翻攝自Twitter／@shiumeko）
眾多網友在下面回應了各自使用街景查詢的驚人發現，「看到了前年老死的狗狗，感覺就像再次見面」、「試著查了一下母親的老家，看到4年前去世的祖父母，馬上截圖傳給家人」、「發現去年過世的父親在幫自行車充氣的模樣」、「畫面上的奶奶已經進了養老院，現在連我都不認得了，想起她健康的樣子」、「我也看到了現在住養老院的奶奶在田裡工作的畫面」。
另外，也有網友分享，只要用電腦版開啟Google Earth，點選街景畫面左上角的時鐘標記，就可看見過去的街景照片，不必擔心更新以後歷史畫面會消失，但如果該地點未曾更新，系統就不會出現時鐘圖示。
以前自分も調べたら9年前に亡くなったおばあちゃんが映ってました……— yosio (@yosio61) January 5, 2021
母に見せたら泣いてました。じいちゃんも14年前に亡くなって、亡くなるまでずっと1人で、寂しそうに下向きながら歩いてるおばあちゃんを見て自分も泣きました…… pic.twitter.com/IydvvLiUZI
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