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全球首例！　日本研究：母親子宮頸癌致嬰孩染肺癌

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲研究團隊發現，若母親罹患子宮頸癌，嬰兒在生產過程中，經過產道時會吸入含有癌細胞的羊水，導致之後發生肺癌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

文／中央社東京7日綜合外電報導

日本國立癌症研究中心等研究團隊發現，罹患子宮頸癌的母親在生產時會使癌細胞轉移到嬰兒身上，並確認有2名男童因此罹患肺癌。

日媒指出，這是世界上首度發現此類案例，研究成果發表在美國的「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

日本讀賣新聞、每日新聞等媒體報導，研究團隊發現，若母親罹患子宮頸癌，嬰兒在生產過程中，經過產道時會吸入含有癌細胞的羊水，導致之後發生肺癌。

研究團隊發現兩組母子發生這種癌細胞轉移現象，兩名男童分別在1歲11個月與6歲時被診斷出肺癌。

▲▼親子,媽媽,母親,嬰兒（圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，孩童罹患肺癌非常罕見，且兩人的母親都在分娩後確診子宮頸癌，研究團隊因此分析這兩名男童身上的癌細胞，發現分別與其母親的癌細胞有一樣的基因，性別染色體也是女性，並與子宮頸癌同一種類，因此判定是母親的癌細胞轉移到孩子身上。

在治療方面，對其中一名男童投下癌症治療藥「保疾伏」（OPDIVO）後，癌細胞已消失；保疾伏的主要功能是加強免疫細胞攻擊癌細胞。由於來自母親的癌細胞或許較容易被男童體內的免疫細胞視為異物，藥效相當顯著。

另一名男童則以手術切除癌細胞，兩名男童目前都沒有發現癌細胞轉移或復發。

研究團隊呼籲，女性應重視預防子宮頸癌，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗。若能預防子宮頸癌，也能避免生產時將癌細胞轉移到嬰兒身上的風險。

日本放送協會（NHK）報導，研究團隊也指出，若生產前已確認母親罹患子宮頸癌時，可利用剖腹產避免癌細胞轉移。

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