「沒被凶過」拍桌怒嗆長官還摔筆記本　少校輔導長下場曝

▲在桃園市陸軍擔任少校輔導長的李姓男子，去年1月在營區開會時公然拍桌對中校長官咆哮，怒嗆「沒被兇過、我是要退伍的人，不要弄到我」挨告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市陸軍通訊營區擔任少校的李姓男子，因對直屬中校長官領導統御方式有意見，去年1月間在營區開會時，公然在部屬前怒嗆「沒被兇過？」，甚至拍桌咆哮「我是要退伍的人…最好不要弄到我！」等語，鍾姓中校報請憲兵隊查處提告；桃檢查出，李在言詞上並無實質對長官有生命、身體惡害通知，應是情緒性發言，公然侮辱部分鍾已撤告，檢方7日偵結予以李不起訴處分。

據桃園憲兵隊調查，去年1月3日下午1時許，鍾姓中校召集幹部下屬共計13人開會，其鍾年約30歲的李姓少校輔導長，疑似對鍾的領導統御方式有意見，竟在會議上對鍾恫嚇：「幹嘛不講話？沒被凶過？」還嗆聲「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語。

李後來又指稱鍾圖利廠商，甚至以「他X的」連續辱罵5至6次，還怒拍辦公桌，並朝鍾方向丟擲筆記本，最後更逾越職權下令解散會議，致使鍾心生畏懼與名譽受損，事後鍾提告，依陸海空軍刑法之對上官施以恐嚇、公然侮辱上官等罪嫌。

桃檢認為，公然侮辱部分，鍾後來已撤告；恐嚇部分，李偵訊時堅決否認犯行，辯稱是會議中與鍾意見不同，不滿鍾的領導統御方式，才會情緒性說「他X的」，但並非針對鍾；重擊桌面是希望對方不要咄咄逼人，當時自己因情緒氣憤重摔筆記本在地上，沒有朝鍾方向丟。

檢方偵對李在會議中辱罵部分，出席會議的在場軍官則指證歷歷，但李怒嗆「最好不要弄到我…」等語，該內容並無實質對鍾生命、身體有威脅，難認李未來之不法惡害直屬長官之行為；李還質疑鍾圖利廠商，李是基於自身是輔導長職責，有提醒主官風紀操守，其行為應是要鍾注意自身行為妥適性，並非要脅，加上李雖越權下令解散會議，但當時現場沒有人離開，足見只是情緒性宣洩，沒有脅迫，檢方偵結予以不起訴處分。

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