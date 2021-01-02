陸軍M41D戰車運抵金門烈嶼　6月全面接手M41A3戰備任務

▲陸軍M41A3輕型坦克。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍一輛M41A3戰車去年於金門烈嶼發生翻覆意外，軍方事後允諾將調M41D戰車接手防務，而M41D戰車近日運抵烈嶼，卻遭外界質疑有安全疑慮。對此，陸軍司令部說明，M41D戰車考量外島地形、地貌等特性，符合防衛作戰實際需求，且也完成性能測試，達標後才撥交，煞車系統並沒有安全疑慮。

陸軍金門烈嶼守備大隊M41A3戰車去年10月8日於小金門村莊翻覆，釀成1死1傷，總統蔡英文對此表達不捨，要求軍方全力協助殉職家屬，並計畫採購新型戰車。陸軍事後證實，已規劃戰車替換，並完成人員訓練及裝備整備，預計今年6月完成調整並擔負戰備任務。

對此，陸軍司令部表示，金防部換裝M41D戰車，是因應敵情威脅及戰爭型態，考量外島地區幅員、地形、地貌等兵要特性，適切調整戰車構型，以強化其機動、打擊與夜戰能力，符合外島地區防衛作戰實際需求。

陸軍司令部說明，M41D戰車煞車系統屬於機械式連動，陸軍於撥交會驗前，已由兵整中心完成性能測試，且達合格標準後方予撥交，煞車系統並無安全疑慮。

陸軍司令部強調，陸軍將持續依當面敵情威脅、防衛作戰需求及武器裝備籌獲期程，逐年檢討修訂外島部隊編裝，以提升整體防衛戰力，籲請國人放心，並支持國防政策。

事實上，陸軍在民國47年起陸續接收M41戰車，型號分別有A1、A3，1996年台海危機後，國軍性能提升50輛M41D戰車，改裝內容為柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統，也使M41D成為台灣的獨有型號。

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