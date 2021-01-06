影／台61重機遭廂型車逼停　惡駕駛譙5字經...狂巴安全帽嗆「拚輸贏」

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社二社》貼文指稱，友人騎乘紅牌重機4日在台61北上桃園路段遭後方廂型車惡意逼車攔停，惡駕駛下車後直接拍打騎士安全帽，不斷五字經辱罵、多次揚言「拚輸贏」，騎士事後向警方報案；大園警分局指出，經調閱相關車籍與騎士行車紀錄器畫面截圖，已掌握涉案駕駛身分並通知到案，該駕駛涉犯妨害自由罪，另違反道路交通管理處罰條例，最高可罰2萬4千元。

▲有網友在臉書《爆料公社二社》貼文，指朋友4日騎紅牌重機在台61北上桃園路段，遭後方廂型車惡意逼車，還被拍打安全帽恐嚇「拚輸贏」。（圖／翻攝自臉書《爆料公社二社》）

網友指出，他的朋友4日上午騎紅牌重機沿台61西濱快速道路北上，行經桃園市49.4公里路段時，被後方急馳而來的廂型車惡意逼車攔下，並隨即對騎士大聲辱罵五字經，拍打騎士安全帽「紅牌車很了不起，有後照鏡不會看嗎」、「要輸贏？」等語嗆聲，騎士事後向大園警分局報案提告。

▲網友在臉書《爆料公社二社》貼文，朋友騎乘紅牌重機在台61線北上桃園路段遭惡意逼車。（圖／翻攝自臉書《爆料公社二社》）

網友對此案態度兩極，有認為「遇到這種擋我者死有路怒症的人請用力檢舉」、「總是會有中年四輪大爺要檢討騎士呢」，但亦有網友不認同，「他嗆你逼你，他的錯，但是你超完車就回外線吧～～內線給超車的人走吧，有前因才有後果」、「既然你朋友沒有錯，就不應該停下車之後跟對方說『歹謝』，他一定還會遇到這種事情的。」

大園警分局接獲騎士報案，指稱在台61線北上49.4公里處遭惡意逼車，警方已調閱相關車籍資料，掌握涉案駕駛身分，已通知到案說明釐清案情。

大園警分局觀音分駐所所長梁喬惟強調，有關汽車駕駛逼車行為，已涉嫌妨害自由，且違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，呼籲民眾行駛道路應確實遵守交通規則，以免發生危險。

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