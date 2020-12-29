網路預約申辦護照更便利　領務局：明年1月4日開始試辦

▲中華民國護照。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

為提供更便利的護照申請程序，外交部領事事務局將提供申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化服務，自明年1月4日起由「網路櫃台」先行試辦。

為持續精進護照申請E化作業及便利國人，未來國人申辦護照將改填寫「簡式護照資料表」，再由收件櫃檯服務人員直接將身分證件套印至護照申請書，省去影印及黏貼身分證影本之程序。

簡化申辦護照措施本項自110年1月4日起由「網路預約申辦護照」服務櫃檯先行試辦，外交部領事事務局「網路申辦櫃台」也將自明年1月起擴增至3個，未來也將逐步研議擴增外交部中部、南部、東部及雲嘉南四個辦事處網路預約櫃檯數，歡迎國人多加利用。

本項便利措施開辦後，民眾只要在領務局官網完成「網路預約申辦護照服務」後，攜帶國民身分證正本、「簡式護照資料表」及應備文件，依照預約時程前往領務局或外交部四個辦事處的KIOSK機器（互動式公共事務機）完成報到取號後，依號碼的順序至指定櫃檯遞件，櫃檯收件人員將直接套印出完整的護照申請書，由送件的申請人、法定代理人或委任代辦者確認資料無誤與簽名後，即完成護照申辦手續，將可大幅減少填寫書表及臨櫃等待時間，省時又便利。