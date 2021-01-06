台美舉辦政治軍事對話　外交部：持續深化各層面合作

▲前參謀總長李喜明過去就曾與美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面。（圖／翻攝自推特／庫柏）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院稍早公布，台美將在7日透過視訊進行「政治軍事對話」（Political and MilitaryDialogue），雙方將針對整體區域情勢、台美軍事合作，以及後續常態軍售等議題進行討論。對此，外交部指出，台美之間有涵蓋各層次的對話管道，未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。

預計在台北時間7日透過視訊舉行的「政治軍事對話」（Political and MilitaryDialogue），美方由國務院政軍局助卿庫柏（Clarke Cooper）為代表，而我方則有國防部、外交部等官員與會。

事實上，此類的會議已非首次，過去在2019年，台美關係升溫之際，庫柏就曾與前駐美國代表高碩泰、前參謀總長李喜明等人會晤，當時雙方就已展開「美台政治軍事對話」，已經針對整體台海區域情勢，以及後來一連串美國對台軍售案進行討論。

外交部發言人歐江安表示，台灣與美國之間有涵蓋各層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。

至於台美對話管道的具體細節，歐江安說，外交部基於台美互信及外交默契不便對外透露。未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。