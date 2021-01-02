琉球、林園3小時2起火燒船　烈焰濃煙直衝天...海巡消防忙翻了

▲屏東縣琉球漁港及高雄市林園中芸漁港2日早上先後發生火警，讓海巡、消防人員忙於滅火 ，圖琉球漁船火警。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(2)日上午屏東縣琉球鄉琉球新漁港及高雄市林園鄉中芸漁港各發生一起漁船失火，經海巡署南部分署第五岸巡隊、屏東縣消防局第三大隊琉球分隊及高雄市消防局林園分局人員共統努力下，成功將火勢撲滅，兩火警均無人員傷亡，起火原因由消防單位火調小組調查。

▲海巡人員上船滅火 。

今日上午7時許，海巡署南部分署第五岸巡隊琉球新安檢所人員發現港區一艘漁船駕駛艙冒出大量白煙，立即攜帶滅火器前往滅火，同時啟動應變機制，通報屏東縣政府消防局第三大隊琉球分隊前來協助。

經海巡人員與豐船船員及琉球分隊隊員1小時共同努力下，成功將火勢撲滅，經與「豐」船蔡姓船長確認，船上1台灣籍2外國籍船員均平安無傷亡，由於及時發現即刻應處，有效減低漁船主財物損失，後續起火原因交由琉球消防分隊進行鑑識。

▲▼中芸漁港漁船火警。

上午10時許海巡署第七巡防區指揮部接獲高雄市政府消防局轉民眾通報，指林園區中芸漁港內一艘漁船失火。第七巡防區指揮部獲報後立即啟動應變機制，派遣第五岸巡隊中芸安檢所人員前往現場協處，由於現場火勢較大，且適逢元旦連續假日圍觀民眾較多。

海巡人員抵達現場後，立即配合高雄市政府消防局林園分隊及高雄市政府林園分局中芸派出所協助現場人員管制，確保救援工作執行動線及民眾安全。經一個多小時搶救，火勢於上午11時多將火勢完全撲滅，經與「福」船李姓船長確認船上1台灣籍與1外國籍船員均平安無傷亡，後續起火原因交由林園消防分隊進行鑑識。

南部分署第五岸巡隊表示，該兩起火警均因及時處置，迅速撲滅，未波及鄰船，提醒漁民朋友連假期間注意失火潛在因素，若民眾有需要協助的地方，請撥打海巡「118」服務專線。

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