「永裕興18號」10船員生死未卜　漁業署：海象許可將登船確認安危

▲失聯的蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許展溢／台北報導

我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船於去年12月30日起於太平洋公海失聯，漁業署今（5日）表示，1月1日接獲經營者通報後，即請國家搜救指揮中心及外交部等單位協請臨近國家搜救單位協助搜救。美方定翼機至今共派出11架次定翼機協助搜尋，發現漂流中之「永」船，駕駛艙損毀嚴重，船上未見有人員活動，亦無發現救生艇，已協調鄰近友船前往該海域協助救援，倘海象許可，將登船確認人員安危。

漁業署表示，蘇澳籍「永裕興18號」漁船是赴太平洋海域作業之鮪釣漁船（船全長29.6公尺；船噸位99噸），船上包括1名台籍船員及9名印尼籍船員，合計10名船員。該船於去年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10時許距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

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漁業署進一步指出，漁業署漁業監控中心接獲「永裕興18號」船主通報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請鄰近國家搜救單位協助搜尋，並協調失聯地點附近之船舶前往協尋。今日美國檀香山搜救中心再派出定翼機繞行觀察「永」船，仍未見有人員活動，因海況不佳，美方無法登船，定翼機已在附近投擲2支定位電子浮標以便確認「永」船船體位置。目前「金Ｏ發66號」等4艘我國籍漁船也在鄰近海域投入協助搜索工作，該署除與經營者、船長家屬保持聯繫轉知搜救狀況外，亦透過外交管道及船員仲介聯繫受僱「永」船非我國籍船員之家屬。

漁業署強調，會密切關注本案發展，將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，以提供必要之協助。