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葉元之批蘇貞昌「不懂豬還宣傳」：松阪是部位...

▲▼葉元之抨擊蘇貞昌。（圖／翻攝自葉元之臉書）

▲葉元之抨擊蘇貞昌。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口，行政院長蘇貞昌用行動力挺台灣豬，他6日受訪稱，台灣豬未來會像松阪豬、神戶牛一樣，會更受歡迎。對此，新北市議員葉元之說，松阪豬的「松阪」不是地名好嗎？是豬頰和下巴連接的部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。

蘇貞昌昨天中午率衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，來到知名中式餐館朱記用餐，蘇貞昌表示，台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎；且台灣豬肉不但大大出口外銷、打出成績，進步8倍，台灣美食本來就很有名，所以政府也要讓國人同胞知道台灣豬、台灣豬肉的好產品。

不過，松阪豬的「松阪」並不是指地名，葉元之說，民進黨為了護航萊豬幹話齊發，各個都想爭取幹話王寶座，今天騙神昌為了推廣台灣豬鬧了大笑話，松阪豬是豬頰和下巴連接的部位，因美味程度與松阪牛齊驅而有此美名。

他批評，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬，就像文盲在宣傳文學的美好，讚嘆各朝代文學體裁的雋永，一同吃豬的陳吉仲，也是個無良官員，最近豬肉上漲，竟然說「消費者絕對可以負擔得起」，這真的是不知民間疾苦，現代版晉惠帝。

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