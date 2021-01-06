柯文哲昨批蘇貞昌今改口：媽媽說過年快到了　不隨便講別人壞話

▲柯文哲視察豬肉製品原產地標示狀況。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日接受名嘴羅友志直播專訪，提及中央行政團隊走鐘原因出在行政院長蘇貞昌，因為這感覺不像是總統蔡英文的作風，並認爲蔡英文是「文青式語言」。但就在5日砲火猛攻蘇貞昌後，柯文哲6日出席公開場合時，僅低調的說「我媽媽說過年快到了，不要隨便講別人壞話。」

柯文哲6日視察豬肉製品原產地標示狀況，被媒體詢問，柯文哲形容總統蔡英文是文青式語言，那行政院長蘇貞昌是什麼語言？柯文哲表示，「我也不曉得⋯很少⋯啊算了不要講這個！我媽媽說快過年了，不要隨便講人家壞話！」

針對蘇貞昌說，如果有含萊劑的豬肉叩關來台，就算在標準值以下，「我們也是會萊豬追追追。」柯文哲回應，自己聽不懂對方在講什麼，他一開始就說要源頭管理、明白標示，其實這分3種情形，一種是從頭到尾不餵食萊克多巴胺的，一種是有餵萊克多巴胺但飼料濃度有控制、屠宰前有停藥的，還有就是完全沒有很多管理的，當時他就說過，若標示很清楚，豬肉從頭到尾沒餵食萊克多巴胺，「就簡單嘛！」

柯文哲提到，若是有餵食萊克多巴胺，但有被規範屠宰前多久要停藥，就源頭管理明白標示，讓「要買的人買，不買的人拉倒，這樣就好了！以前就講過了，我不關心的，你硬是要標給我看，我關心的，你卻不標給我看，這很奇怪。」

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