力挺台灣豬　蘇貞昌：會像松阪豬、神戶牛一樣受歡迎

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日率衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，來到知名中式餐館朱記用餐，用行動力挺台灣豬。蘇貞昌受訪表示，台灣豬未來會像松阪豬、神戶牛一樣，會更受歡迎，因為台灣豬出口外銷打出成績，比過去進步8倍。

1月1日開放含萊克多巴胺美豬進口後，蘇貞昌一連三天安排訪視行程，4日先到台北港視導豬肉進口，接著5日到桃園市大溪國小視察營養午餐準備情形，接著6日來到使用台灣豬的餐廳用餐表達力挺。

蘇貞昌表示，現在台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎；蘇說，台灣豬肉不但大大出口外銷、打出成績，進步8倍，而且台灣美食本來就很有名，所以政府也要讓國人同胞知道台灣豬、台灣豬肉的好產品。

蘇貞昌說，他前天到海關、昨天到廚房，今天來餐廳，也就是要向國人同胞保證，政府一定會為國人的健康嚴格把關，同時希望國人美食吃得愉快。

另外，前中央研究院長李遠哲稱吃萊豬「適量即可」，蘇貞昌說，含萊克多巴胺有國際標準，聯合國也有公布，政府也是在安全容許量內才會准進口，且進口商已經公開承諾不會進口含萊克多巴胺的豬肉，但政府還是會嚴格把關，逐批檢驗，請國人放心。

▲行政院長蘇貞昌品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）