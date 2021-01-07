7縣市可望有雪！模擬累積降雪圖曝　災害預報士：今午2時後機率高

▲歐洲全球模式模擬周五凌晨3時至9時累積降雪分布圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／台北報導

寒流來了，7縣市可能下雪！災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，今天（7日）下午2時後的下雪機率高，到傍晚下雪的狀況會更明顯。而最新模式模擬降雪分布也曝光。

賈新興在臉書發文，貼出歐洲全球模式模擬周五凌晨3時至9時累積降雪分布圖。他指出，主要分布在新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中和花蓮。

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▼2016年霸王級寒流來襲時，七星公園整個變身雪白世界。（圖／資料照／陽管處提供）

賈新興說，隨著寒流南下，模式預估開始降雪最可能的時間，在今天下午2時後的機率高，到傍晚下雪的狀況會更明顯，區域以宜蘭、桃園、新竹交界的山區最先。他提醒，如果要賞雪，雪鍊裝備要齊全，禦寒、安全第一，如果有朋友拍到降雪，也歡迎跟大家一起分享。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄，提到「強寒流」今天（6日）南下，山區的降雪以今傍晚起至周五上午機率最高，包括中部以北2000米以上（合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山⋯）及北部1000米左右的大屯、七星山；即使周五下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾可以把握。