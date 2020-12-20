她找「駭客」調查詐騙閨蜜兇手　結果兩人被騙更慘

▲廣東孕婦找「駭客」調查詐騙犯，結果又被騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸廣東省佛山市一名孕婦為了幫閨蜜追回被詐騙的17萬元（單位：人民幣，以下同），找上熟人聯繫駭客協助找兇手，沒想到更是引狼入室。原來，這名「駭客」以疏通關係為由，前後又要兩人匯款43萬元，總計兩人被騙約60萬，折合台幣258萬元。

佛山市公安局近日在微信公眾號曝光此案件，文中指出，佛山市公安局南海分局里水派出在上個月26日所接到當事人小青（化名）報案，表示自己跟閨蜜小白（化名）雙雙捲入詐騙案。

原來，小白去年11月15日被詐騙17萬元後，心情不好，找小青訴苦。小青知道後，聯繫梁姓前同事協助，聯繫駭客幫忙追回詐騙款項。

▲兩人前後被騙將近260萬台幣。（圖／pixabay）



梁姓前同事聽到後就一口答應，還真的介紹了一名「駭客」，只不過，這名「駭客」之後多次以疏通關係為由，要求被害人支付調查費用，前後共計43萬元。

由於小青已經懷有身孕，在感覺受騙後，心情一直相當不好，上個月才前往警局報案，將整起事件全盤托出。員警根據掌握的線索，鎖定具有重大作案嫌疑的梁某和陳某，12月11日10時左右將兩人逮捕。

警方調查後發現，梁某以介紹「駭客」為由，通過新購電話卡開通微信，自編自導自演，並以「駭客」的身份與二人聯繫，一步步誘導、恐嚇二人轉賬匯款，詐騙所得均由陳某名下的銀行卡，以及微信進行轉賬匯入。目前，兩名嫌犯都已遭到羈押。