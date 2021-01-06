▲感恩望年寒冬溫馨送暖，石門國小幼兒園送愛獨居老人。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「我們想要去陪阿公阿嬤一起玩！」新北市政府石門國小附設幼兒園的孩子們，6日帶著滿滿的愛與心意陪著長輩一起唱唱跳跳、小學的孩子們演奏美妙的樂曲，在寒冬中溫暖了石門社區獨居老人們的心。

幼兒園主任凃宜婷說，在石門附幼的戶外踏查課程中，老師們每週都會帶著孩子走讀社區，培養孩子對於家鄉的感動力，孩子發現到社區中有許多「老寶貝」，都會熱情地與長輩們打招呼及聊天，回到教室後也主動向老師提出想要跟社區中的老寶貝當朋友，想運用自己能做到的方法送愛給社區中的阿公阿嬤。

▲新北市石門區尖鹿里長邱朝欉要帶著我們一起去探望長輩。

太陽班的蔡茂晉說，要是一個人住一定會很孤單、很無聊，所以我們想要去陪阿公阿嬤一起玩，還可以幫阿公阿嬤按摩搥背，可是要小心不能太大力。王紹宇也說，如果阿公阿嬤不方便到我們學校來玩，我們可以去他們家表演給他們看，我們想要表演自己編的台語兒歌，還有帶阿公阿嬤一起跳新北健康FOLLOW ME，這樣他們多運動就會身體健康。

周以薇表演完後說，沒想到我們的表演，可以讓阿公阿嬤這麼快樂，看到阿公阿嬤開心的笑，我也有好幸福的感覺。蔡侑霖的媽媽說，侑霖回家時都很期待的跟家人分享要去關懷獨居老人的事情，原來這麼小的孩子，也能知道要關懷他人、分享愛，真的很感謝學校帶著孩子進行這麼別具意義的活動。

▲石門國小附設幼兒園的孩子們跳舞給阿公看。

周膺翔的媽媽也說，膺翔是一個很內向害羞的孩子，在面對其他人的時候，都會很怕生，對於「愛」的表現，更是只有在家人面前才會非常大方，沒有想到這一次，他居然主動說要參加活動，並且對老人家們打開心扉，媽媽真的非常感動！

石門國小校長蔡清寬表示，每年的歲末一直到新年，是石門國小感恩望年系列活動，除了國小直笛隊送上美妙的音樂到獨居老人的家中，今年附幼的寶貝們也一起陪著老人們唱歌跳舞，把愛送到社區中，寶貝們也希望帶著長輩們一起動身體、動健康。學校也與華山基金會合作，幼生繪製了許多溫馨的小卡，希望能夠把愛心及祝福送給更多老人，讓他們在過年過節時可以有更多的溫暖。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版