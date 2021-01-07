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孕媽想去台大做健保超音波　施景中「拒絕」點關鍵：要對病人交代

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾有一名懷孕18週的準媽媽想找名醫施景中做健保超音波檢查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台大醫院婦產科重症名醫施景中6日分享過去回覆網友的案例，表示曾有一名懷孕18週的女病患想請他使用健保給付的一般超音波檢查，但他認為應該將時間留給胎兒有問題的孕婦，一般的超音波檢查則可以給科內醫師執行，「但如果胎兒有異常狀況，我一定會幫忙，不過這不代表我會無限制地犧牲自己的私人時間或健康。」

一名媽媽在論壇「BabyHome」表示，她本來都在婦幼做產檢，也有預約做高層次的超音波，但想去台大找施景中醫生做健保給付的超音波檢查，「我現在18週多了，我怕會超過檢查的時間，不知有沒有媽咪可以告知，謝謝！」

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針對該文，有網友表示，她去找施景中醫生做的是要價2500元、加100元的自費高層次超音波，她認為健保給付的一般超音波檢查不一定要去台大或找施景中醫生。

施景中醫師也直接在文章下方回應，表示20週可以用手冊做一次350元的健保給付，內容包括量測胎兒大小及羊水量，及檢查胎盤位置，通常會由科內醫師輪流執行，但台大沒有提供指定醫師執行健保超音波的服務。

▲▼臺大醫院新縫合技術「Nausicaa(王蟲)縫合法」有效降低產後大出血出血量及死亡率。（圖／台大醫院提供）

▲台大婦產部醫師施景中。（圖／台大醫院提供）

施景中說，他的門診號碼有限，若沒有其他院醫師的轉診單或轉診說明，實在無法幫忙加號做高階超音波，主因是要將時間留給真正需要的病患，若不限制人數，每個病患的檢查可能只剩3分鐘，「這樣檢查品質相形低落，對這些病患將無法交代」。

「雖然這有點久了」施景中表示，該文是2011年他回應女網友的文章，但還是想將這資訊分享出來，呼籲網友不要到台大指名他親自做健保給付的超音波檢查，「我真的沒時間。但如果胎兒有異常狀況，我一定會幫忙，不過這不代表我會無限制地犧牲自己的私人時間或健康。」

此外，施景中也說，掛不到號的準媽媽們如果手上有轉介單（加號單），雖然不用在清晨排隊掛號，但可以早一點來說，因為太晚會擋到下午醫師的門診，「最後提醒各位準媽咪，超音波絕對不是萬能，即使有經驗的醫師，操作高階的儀器，最多也只有80%附近的胎兒異常可被檢查出來，全世界皆然，沒有100%準確的醫師，也不會有100%完美的胎兒。」

針對施醫師的文章，許多網友紛紛留言，「胎檢去找台兒不是很好嗎（小聲說」、「施醫生心地善良，大家真的要知道節制，珍惜好醫生」、「真的要把重要資源留給最需要的」、「施醫生的專長是高危險妊娠，沒有特別的狀況別去排擠資源吧」、「我當初在台大生，原本產檢時，我也是慕名施醫生，但是先生說我們很幸運是健康的孕婦，要把施醫生讓給更需要的人」。

►強健頭皮、網路大推

我是真的有點無聊，到媽媽網站群組去親自回答問題了。(雖然這有點久了) 但請不要到台大、指名叫我要親自幫忙做超音波檢查，然後要求用健保給付。 我真的沒時間。 (但如果胎兒有異常狀況，我一定會幫忙，不過這不代表我會無限制地犧牲自己的私人時間或健康， 另外，現在也沒辦法持加號單11點左右還來加號哦，下午的門診1:30準時開診，如果太晚來我就沒辦法加了，會擋到下午的醫師，所以請早一點到)

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年1月6日 星期三
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