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虛驚！吉安鄉反映綠鬣蜥出沒　縣府查訪未見蹤跡籲：發現速通報

▲綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，因其挖土的習性造成農業與生物安全威脅，亦可能影響本土生態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，因其挖土的習性造成農業與生物安全威脅，亦可能影響本土生態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄕近日向花蓮縣府反映，發現有綠鬣蜥出沒，縣府不敢大意，5日主動派員到現地了解，經訪查多位當地民眾，皆表示未聽說或見過當地有綠鬣蜥。縣府呼籲民眾，若發現外來入侵物種無須驚恐，請速通報縣府，將派專人處理，切勿自行移除。

農業處說明，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，因其挖土的習性可能損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，亦可能破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態，因此成為第一個以野生動物保育法公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

▲綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，因其挖土的習性造成農業與生物安全威脅，亦可能影響本土生態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府派員到現地了解並訪查當地民眾，皆未聽說或見過當地有綠鬣蜥。

農業處長吳昆儒表示，花蓮縣過去每年有發現零星綠鬣蜥個體，但尚未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量並阻絕其分布擴散。外來入侵種的移除向來是縣府重要的工作內容，去年縣府共移除了外來入侵種沙氏變色蜥44297隻，移除小花蔓澤蘭185公噸，並清除74公頃的郊野農地，數量冠居全台。

吳昆儒呼籲，民眾倘發現綠鬣蜥的蹤跡，請撥打縣府自然保育專線：03-8226050，或1999縣民熱線通報，由專人進行移除工作，切勿自行捕捉移除，以免遭動物咬傷，或是干擾群聚個體促使其移動擴散，反而會增加防治工作的難度。

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