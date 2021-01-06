宣示午餐採用國產食材　台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐

▲台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐，宣示午餐採用國產食材。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應美豬今年進口，台南市長黃偉哲宣布台南市學校的營養午餐一律選用國產肉品，若廠商使用混充或假冒產品，最重將立即終止契約，並開罰違約金新台幣10萬元，為讓學生在學校能享用國產在地優良食材，2021年起，學校使用三章一Q食材補助，也從每人每天3.5元提升至6元。

為瞭解學校食材採購驗收及校園食材登錄平台登錄作業等措施，教育局楊智雄主任秘書，6日一早會同教育部國教署林良慶組長及衛生局、農業局共同至東區復興國中廚房訪查，此次訪查重點以食材驗收有無落實食材標章查核、學校午餐製備流程、食材標示情形及落實食材登錄平臺登錄。

黃偉哲市長表示，台南市自2017年4月起配合全面推動學校午餐使用三章一Q國產可溯源生鮮食材，現行推動成效全國第二，六都第一。2020年會持續輔導學校，積極爭取行政院加碼的每人每餐6元食材補助金，降低家長午餐費負擔，提供學生享用實惠又健康的午餐。

國教署林良慶組長表示，感謝台南市教育局長期對學生午餐的付出及努力，並協助在2020年與廠商完成換約，用心推動學童食用國產優質食材；教育部已委請成功大學開發智慧化校園餐飲服務平台，所研發的章Ｑ掃描App可自動帶入食材章Ｑ證號，以资訊化取代人工輸入作業，期望減輕學校午餐秘書的行政負擔，且系統可自動串連農委會農業4.0系統，認證章Ｑ的合格情形，掌握食材安全性，這些食材资訊均會校園食材登錄公開透明，讓家長放心。

復興國中陳文財校長表示，學校自1982年開辦學校午餐，2011年完成廚房改建，作業動線符合HACCP食品控管，並由專業營養師與廚師共同開立每月菜單，菜色兼具營養、衛生與多樣性，每週更提供2～3天的有機蔬菜及一日低碳蔬食餐，豬肉一律採用CAS台灣優良農產品標章的國產豬肉，其他食材亦以三章一Q在地食材為基準，為全校近3000位的師生營養健康做嚴格把關。

這次除了配合國教署規劃到復興國中關心外，台南市教育局、衛生局及農業局也針對團膳業者做臨時性的聯合查核，後續也將持續安排其他業者及學校的抽訪查核作業，密切監督學童在校食的安全，讓每一位學生家長放心。教育局表示，學校每日供應之食材均登載於校園食材登錄平臺，並清楚標示豬、牛肉等食材原產地及溯源訊息，落實食材來源資訊透明化，也歡迎各界共同關心。

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