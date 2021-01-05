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鎖國4489名境外生進不來！　教部明跨部開會討論「專案入境」

▲▼ 8境外生今抵台！桃機啟用報到櫃台　教育部：檢疫14天才能出關 。（圖／教育部提供）

▲陸生未持有我國居留證，教育部明將開會討論擬定相關專案事宜。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

英國發現變種新冠肺炎病毒，指揮中心日前宣布，元旦起禁止外籍人士入境，該禁令如同二次鎖國，導致各大學境外生再次遭遇暫緩來台禁令。對此，教育部明（6日）將舉行跨部會議，討論返台專案作業。

教育部日前表示，今年1月1日起暫緩受理境外學生入境申請方案，由教育部專案許可，並持有居留證的境外生則不受限。但陸生因政治因素，無法比照港澳、境外生等申請我國居留證，因此產生諸多問題。

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對此，教育部近日發開會通知單至各單位，包含，內政部、移民署、外交部、交通部民航局、衛服部、陸委會、中央流行疫情指揮中心，於明日上午10時，召開「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」。

▲▼ 「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」將在明(6)日上午10點於教育部舉行 。（圖／讀者提供）

▲▼ 「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」將在明(6)日上午10點於教育部舉行 。（圖／讀者提供）

▲▼ 「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」將在明(6)日上午10點於教育部舉行 。（圖／讀者提供）

根據議程顯示，其中一案為「有關指揮中心109年12月30日公告非本國籍人士，須符合規定始得入境之範圍及定義，提請討論」。討論內容是，對於限縮外籍人士入境，以及檢疫規定僅限持有居留證的外籍、陸港澳人士始得入境。而目前規定，學生入境後應優先入住校外防疫旅館，且各大學需於境外生抵台前確認並核報入境名單、檢疫場所、航班、簽證等。

議程當中呈現的第二案則是，「有關後續境外學位生入境相關防疫作業專案規劃」，教育部已向各大學調查，109學年度第2學期，預計入境的新生人數約為4489人，其中一般大學76校為2404人、技專院校41校有2085人。明日召開的跨部會會議，將討論尚未入境的境外生，返台專案作業與配套應如何調整

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