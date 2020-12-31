變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

▲教育部發函各校，即日起暫緩受理境外生入境申請。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

日前華航從英國返台班機有三人確診新冠肺炎，其中一例高燒少男經比對病毒，確認為英國變種病毒，成為台灣首例。中央流行疫情指揮中心宣布，元旦起全面加嚴邊境管制，限制外籍人士入境。而教育部昨晚也緊急通知各校，即起暫緩受理境外學位生入境之申請方案。

指揮官陳時中昨宣布入境管制加嚴，元旦零時起限制外籍人士入境，可來台者限於持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人配偶及未成年子女、其他特別許可；港澳人士及中籍人士持有居留證、國人配偶及未成年子女或專案許可等，也可入境。此外，也暫停旅客來台轉機；國際醫療除專案許可外均喊卡，商務泡泡則除已通過審查者，其餘恢復十四天居檢。

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教育部在給各校的通函表示，中央疫情指揮中心宣布，元旦零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，及強化入境檢疫措施等規範。教育部依指揮中心指示，即日起暫緩受理境外學位生入境之申請方案（含所有學生及先修華語之外交部台灣獎學金受獎生）。

教育部也說，後續將配合指揮中心指示，規劃境外學位生申請入境作業，請各指揮官轉知校內相關人員，並請通知尚未來台的境外生。

