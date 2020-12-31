49名境外生已核准尚未入境　「鎖國一個月」教育部：仍可來台

▲教育部表示，日前已核准但尚未入境的境外生僅49人，這些學生仍可返台。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣日前確認首例英國變種病毒確診案例，中央流行疫情指揮中心宣布，元旦起全面加嚴邊境管制，限制外籍人士入境，而教育部昨晚也緊急通知各校，即起暫緩受理境外學位生入境之申請方案。稍早教育部表示，目前已核准但未入境的境外生僅49名；另因目前已屆學期末，自12月以來境外學位生入境人數僅115人。

指揮官陳時中昨宣布入境管制加嚴，元旦零時起限制外籍人士入境，可來台者限於持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人配偶及未成年子女、其他特別許可；港澳人士及中籍人士持有居留證、國人配偶及未成年子女或專案許可等，也可入境。此外，也暫停旅客來台轉機；國際醫療除專案許可外均喊卡，商務泡泡則除已通過審查者，其餘恢復十四天居檢。

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教育部說明，截至12月30日下午5時統計，已入境的境外學位生計有19,471名，已核准但尚未入境者，計有49名；這49名境外生因持有12月30日之前「本部專案許可並由學校核發之境外生入境許可證明」，後續仍可來臺。另因目前已屆學期末，自12月以來境外學位生入境人數僅115人。

教育部強調，因應12月30日中央疫情指揮中心宣布自110年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，及強化入境檢疫措施等規範。本部依指揮中心指示，須配合邊境管制措施，重新檢視規劃境外學位生入境相關防疫作業，並報請指揮中心同意。爰即日起暫緩受理境外學位生入境之申請方案（含所有學生及先修華語之外交部臺灣獎學金受獎生）。

