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社會 社會焦點 保障人權

「有沒有鬧事是我的權利！」　韓籍女酒後抓傷女警判拘2個月

▲桃園市韓國籍崔姓女子2018年2月間因細故酒後與鄰居發生爭執，大溪警方據報趕往處理，崔女不服警方處理態度，動手推倒女警受傷挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市韓國籍崔姓女子2018年2月間因細故酒後與鄰居發生爭執，大溪警方據報趕往處理，崔女不服警方處理態度，動手推倒女警受傷挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

韓國籍崔姓女子2018年2月間被指控在酒後與廖姓男子發生爭執，大溪警方據報前往處理，崔女不滿員警勸阻，大聲叫囂甚至動手抓傷查姓女警受傷，事後被依妨害公務罪嫌送辦，桃檢偵訊後依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑，桃園地院判處拘役2個月有期徒刑，但崔女不服提出上訴，地院二審合議庭駁回其上訴，維持拘役2個月有期徒刑判決，不得上訴。

檢警調查，54歲的韓籍崔姓女子，在2018年2月10日下午6時許，在大溪區住處附近因細故與廖姓男子發生爭執，大溪警分局圳頂派出所員警派員到場處理，崔女渾身酒氣，員警勸導先進入屋內，但崔女堅持不要，向員警大聲叫囂，「有沒有鬧事，這是我的權利！」，隨即伸手用力將查姓女警推擠，再徒手用力猛抓查女右手受傷，員警依妨害公務現行犯送辦。

崔女在桃檢複訊時否認有妨害公務之罪嫌，辯稱與鄰居口角，警察到場處理時，並未推警察，「因為進入房屋後，員警按鐵門按鈕時，有人拉其頸部及衣服，回頭看原來是警察，她向員警說沒事了已經結束了，不是現行犯，警察沒有權利逮捕我，再以手揮舞表示沒有事，但警察把我強制帶走，警察受傷不是我造成的」；檢方根據員警提供密錄器影片與截圖佐證，偵結依妨害公務罪嫌將其聲請簡易判決處刑。

桃園地院簡易庭一審判處拘崔女拘役2個月有期徒刑，但崔女不服提出上訴，地院二審合議庭以女警提出診斷證明、職務報告、現場蒐證錄影光碟翻拍照片等資料佐證，駁回崔女上訴維持一審拘役2個月判決，不得上訴。

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