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大考中心遭「負評刷爆」！2星評論　點開怨念超深：害我沒上台大

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▲▼ 。（圖／翻攝Google map）

▲大考中心評論只有兩顆星。（圖／翻攝Google map）

記者施怡妏／綜合報導

大學入學考試中心（CEEC，簡稱大考中心）負責辦理國中基測、高中學測，一名網友表示，晚上睡不著覺滑手機時，意外發現大考中心的Google評論記然只有兩顆星，往下一看留言，全都是歷屆考生的怨氣，但也有不少考生留下五星好評，希望大考中心可以保佑自己考上理想志願，搞笑留言讓原PO直呼「考生都很派（兇）喔！」

該名網友在「Dcard」上發文，半夜無聊用Google map到處逛，意外看到大考中心的評論只有2顆星，點開之後看到滿滿的怨念，充滿著歷屆考生的憤怒，「害我上不了台大的爛機構」、「萬惡的淵源」、「指考仔的憤怒」、「我學測下去，你評分也下去吧」、「你害我上不了清大，我媽很生氣」。

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▲▼ 。（圖／翻攝Google map）

▲不少落榜的同學留下一星評論。（圖／翻攝Google map）

▲▼ 。（圖／翻攝Google map）

▲也有不少人留下五星評論，希望可以考上理想志願。（圖／翻攝Google map）

但也有不少考生到留言區留下五星好評，希望大考中心保佑，考上理想志願，「學測考好，會的都對，不會都猜對」、「評分給五分 希望指考拿高分」、「今年學測評分上去，我的學測順便一起上去吧」、「祝我考上頂大」、「我給你五分，希望能讓我上醫科」、「評分給五分，希望指考拿高分」。

看到考生爆氣留言，原PO笑翻，「不知道為什麼有點好笑」，但他也安慰落榜的人，「考不上再努力也不遲，安於現狀也很好，雖然我只上我第二志願，不過還是別亂罵大考中心啦！」許多人看到後也笑翻，「大家別太認真，這樣舒壓也不錯」、「在學校經過大考中心的時候，都想過怎麼沒人來潑漆」。

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