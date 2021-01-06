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進口美豬=強迫你吃？　律師酸：你有被逼買藍寶堅尼嗎？

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賣場標示不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

今年元旦起台灣擴大開放美國萊豬進口，相關議題持續延燒，其中也不乏反彈聲浪。律師林智群對此則直言，「進口就是強迫你吃啊？那台灣也進口藍寶堅尼，你有被強迫買嗎？」

林智群律師表示，對於萊豬萊牛「劑量才是重點，任何食物，即使是水，喝多了還是可能水中毒，對身體有害。」他引述毒理學專家招名威說法，直指目前殘留量10ppb的豬肉，一個75公斤的人得一次吃超過750公斤，才會達到最低不良影響的劑量。

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▲▼豬肉,萊豬,萊克多巴胺,美豬,台豬,瘦肉精,台灣豬,大賣場。（圖／資料照）

▲民眾選購不含萊克多巴胺肉品。（圖／記者呂佳賢攝）

林智群律師說，一次吃750公斤豬肉，和肉裡面的萊劑相比，一次吃那麼多肉造成的身體負擔搞不好更大，就算換成糖、塩、酒、水、鹹酥雞、咖啡等任何食物，一下子吃那麼多都會生病，原因不是物品出問題，而是劑量過大，「其實有些人根本不用擔心吃到殘留萊劑會死掉，在那之前，先擔心笨死的問題，還比較實在。」

面對網友對此言論的不滿，他表示，「我以前沒靠腰過萊牛，現在也不反對萊豬，這個立場完全一致，反觀有人之前不擔心萊牛，甚至吃得很高興，現在才來擔心萊豬的，才是雙標仔好不好！噁心也要有一個限度嘿！」

林智群律師表示，「有人說開放美豬我們換到什麼？我說貿易談判本來就是好幾年的事情，不是去巷口買東西，馬上就有，中國歐盟也談了7、8年才搞定，然後你說今天退讓明天就要有？幾歲人了，還是小孩子嗎？」

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲萊豬叩關後，有些餐廳、小吃攤的豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

林智群剖析為何歐盟能拒絕美國，但台灣卻不可以，「我說歐盟市場多大，台灣市場多大，可以比嗎？日本韓國市場比我們大，都開放美豬了，我們比較厲害就是了？要說換什麼，台灣豬肉之前因為口蹄疫問題沒辦法出口，現在拔針了可以出口了，我們也想賣到美國去，然後你說美國豬肉不能進來？」

林智群直言，「國際貿易就是這樣，你要別人開放市場，別人也會要求你開放市場」，不可能有只想要東西，卻不想給別人的道理，反酸提問網友「既然說不要鎖國要走出去，那就麻煩一下做點功課，學一點基本國際貿易知識，好嗎？」

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