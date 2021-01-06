「病毒隱秘傳播」引爆群聚感染　陸專家急奔石家莊救疫

▲河北石家莊爆發群聚感染，全面封閉。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

大陸石家莊3天報告發現有59例新冠肺炎感染者，河北省緊急進入戰時狀態。據陸媒今（6日）最新消息指出，從1月5日0到24時，河北再出現20例本土病例。目前石家莊進入整體封閉狀態，全體動員做核酸檢測。大陸傳染病專家認為，「病毒已經隱秘傳播一段時間 。」

迎接2021開年，大陸河北省爆發群聚感染，從1月2日至4日，石家莊市累計報告新冠肺炎確診病例14例，無症狀感染者40例，均在市級定點醫院集中救治，無危重病例，無死亡病例 。

▲石家莊招開疫情防控會議。（圖／翻攝 央視）

根據石家莊市疾控中心相關負責人介紹，「本次疫情具有發病多、呈現家庭聚集性特點 ，短時間內出現了大量病例。、已採集首例確診病例咽拭子樣本送大陸疾控中心進行全基因測序，追蹤傳染源。

截至1月4日24時，石家莊市已完成52784人份核酸檢測。1月6日，將在石家莊全市範圍內全面啓動核酸全員檢測 ，石家莊市走讀學校（幼兒園）全體師生自2021年1月6日起暫不返校；全寄宿學校自2021年1月6日起實行全封閉管理；半寄宿制學校自2021年1月6日起，走讀學生暫不返校，寄宿學生實行全封閉管理。

大陸疾控中心副主任馮子健表示，「目前發現，河北疫情中的病毒仍然是境外輸入病毒，很可能為歐洲輸入。病人數量仍在增加，說明病毒隱密傳播已經一段時間。」石家莊與邢台南宮病毒高度同源，南宮市病例與石家莊有流行病學聯繫，可能是同一起病毒傳播所致。

▲石家莊機場飛往烏魯木齊航班上，空姐為乘客測量體溫。（圖／CFP）

大陸再次爆發群聚感染，眼看2月過春節、3月北京即將舉行兩會。十分重視河北新冠肺炎疫情，要求國家衛生健康委指導做好疫情應對處置工作，大陸疾控中心的專家組和國家衛健委高級別專家組急奔石家莊和邢台。並且再三呼籲，河北疫情仍處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。

目前，全大陸疫情最新情況，從1月5日0到24時，有31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例32例，其中境外輸入病例9例（廣東3例，陝西3例，上海2例，天津1例），本土病例23例（河北20例，北京1例，遼寧1例，黑龍江1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例1例（在遼寧）。