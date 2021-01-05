1+17+41！河北3天暴增59例本土　一村莊10人確診

▲大陸多地爆發新冠肺炎本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據河北省衛建委公布信息顯示，2021年1月2日至4日，河北省3天累計新增59例新冠感染者，其中確診病例19例，無症狀感染者40例。5日，河北石家莊市藁城區增村鎮小果莊村風險等級調整為高風險地區。

據《央視新聞》報導，2021年1月2日0到24時，石家莊市藁城區新增新冠肺炎確診病例（輕型）1例。

1月3日0到24時，河北省新增報告4例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，新增報告13例本地無症狀感染者。

1月4日0到24時，河北省新增14例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告11例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告3例（1例為無症狀感染者轉為確診病例）。1月4日0到24時，河北省新增30例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。

其中，石家莊市報告的11例確診病例，有10例來自小果莊村。河北此次疫情首例報告的確診病例也是來自小果莊村的61歲女性（確診病例1）。

目前，石家莊市藁城區增村鎮實行全員核酸檢測，並對增村鎮轄區所有村莊實行全封閉式管理。

石家莊市藁城區增村鎮小果莊村位於石家莊市東北部，距離石家莊正定國際機場10公里左右。河北政務服務網介紹，增村鎮全鎮下轄20個行政村，全鎮有67423人，城鎮居民6619人，農村居民60804人。除了此次調整為高風險地區的小果莊村外，增村鎮下轄的劉家佐村也有多名村民確診，因此被調整為中風險地區。

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