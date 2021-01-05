破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

▲大陸本土新冠肺炎疫情再燃。（圖／路透社）
記者鄭思楠／綜合報導
單日新高！河北省衛健委網站通報，2021年1月4日0到24時，新增14例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告11例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告3例（1例為無症狀感染者轉為確診病例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。
1月4日0到24時，河北省新增30例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。
截至1月4日24時，河北省現有確診病例19例（重型2例、普通型15例、輕型2例），累計治愈出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例358例、境外輸入病例34例。尚在醫學觀察無症狀感染者40例。
3日下午，石家莊市召開應對新冠肺炎疫情工作會議，宣布迅速進入戰時狀態。4日，河北省刑台市、涿鹿縣兩地也跟進宣布，當地全面進入戰時狀態。
此外，河北省衛健委網站5日通報，根據國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制關於科學劃分、精準防控等工作要求，自2021年1月5日起，將石家莊市藁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區。目前，石家莊市藁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區為中風險地區。
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