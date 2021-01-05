破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

美國威斯康辛州的奧羅拉醫療中心（Aurora Medical Center）日前傳出，有員工故意銷毀了超過500劑莫德納新冠疫苗。涉案的藥劑師勃蘭登堡（Steven Brandenburg）在被警方逮捕後，已供出自己的犯罪動機與犯案過程，不過控方目前還未決定將以什麼罪名將其控上庭。