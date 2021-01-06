仁醫出手！美癌症中心關門「1800萬醫藥費全取消」　萬人挺爆

▲美國一名醫師決定放棄患者積欠的醫藥費，金額達65萬美元。（示意圖／免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿肯色州一間癌症醫療中心開業近30年，在去年3月決定結束營業。不過，如今這間醫療中心老闆阿提克（Omar Atiq）登上媒體版面，全因為他在聖誕節期間寫信給約200名積欠醫藥費的患者，所有費用一筆勾銷。現已知這一大筆積欠醫藥費全數加總金額高達65萬美元（約新台幣1800萬元）。

綜合美國廣播公司、紐約郵報報導，醫療中心老闆阿提克也是一名腫瘤醫師，他去年3月關閉醫療中心時，曾與會計公司合作，結算追討患者所積欠的醫療費用。但他隨後意識到，許多病患的狀況其實真的是無力支付醫療費用。

到了2020年聖誕節期間，阿提克寫信給約莫200名積欠醫藥費的病患，告知「院方決定放棄所有患者欠下的剩餘醫藥費，佳節愉快。」

Around 200 people are starting 2021 off without any medical debt thanks to the kindness of an oncology doctor who erased $650,000 of his patients' debt. 由 Good Morning America 發佈於 2021年1月1日 星期五

依據阿提克的說法，其實早在執業初期，他內心就有種些許掙扎的感受，因為病患不但有自身健康壽命、生活品質、家庭、工作事業等因素需要考量，也必須擔憂錢的問題，如今還面臨新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，「這至少是我們可以做到的事情」。

阿提克進一步提到，多年來許多患者不是身無分文，就是為了支付醫療費用破產，希望這次的決定能讓患者稍微鬆一口氣，面對生活中的其他挑戰。

消息傳出後，現已引來上萬名網友力挺熱議。有人認為，「感謝您的慷慨，願我們都有動力把愛傳遞出去」、「願上帝保佑這名醫師，這體現出職業比金錢還要重要」。

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