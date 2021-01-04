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健保費調漲醫護躺槍！名醫吐真心話　網嘆：待遇是全世界最差的吧

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

今年1月1日起，健保費率調漲，引起正反議論。胸腔科醫師蘇一峰就吐露真心話，他直言，很多人都認為，此番政策是讓醫護有更好的待遇，但實則不然，而他們卻為此遭酸言酸語攻擊。

蘇一峰在臉書提到，健保費用宣佈調漲，讓很多人氣得直跳腳，也被誤導漲價是來提供醫護人員更好待遇，「沒有！沒有！沒有！事實上...是為了填補浪費黑洞。」

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他進一步提到，由於新醫療藥物貴，所以只能靠漲價的手段，來維持醫療大鍋飯低價吃飽飽，不過人員的費用，則是每年越壓越低。

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，網友們不禁感嘆，「唉～該漲就要漲，但應該要好好說明，不是甩鍋給基層人員，心寒啊」、「台灣醫生的待遇是全世界最差吧」、「健保署很怕得罪民眾，不怕得罪醫事人員」、「填不滿的醫療黑洞」、「提高部分負擔才是正解」。

另外，健保費率由現行4.69%提高至5.17%，並持續朝收支平衡、減少浪費與提升品質三大方向推動。

衛福部長陳時中表示，除了致力解決財務問題外，也會針對各界關心議題提出改革措施，包括檢討旅外國人權利義務、持續推動就醫部分負擔、擴大補充保險費計費基礎等，已規劃4至6年「全民康保險中長期改革計劃」因應。

 
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