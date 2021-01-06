孫大千列九疑點質疑「疫苗交貨延期又換廠」：檢調都放年假了嗎？



▲孫大千列疫苗採購弊案疑點。（圖／取自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

媒體爆料，台灣採購新冠肺炎疫苗出現內線交易，甚至有一名吳姓立委從中介入，導致疫苗交貨延期。對此，前國民黨立委孫大千6日列出個九疑點抨擊，美國輝瑞公司與德國BioNTech公司合作研發的mRNA新冠疫苗，為什麼要捨棄東洋而選擇台灣雅各臣，台灣的檢調單位都去放年假了嗎？還是都練了軟骨功，不敢去揭發當權者的貪腐舞弊呢？

孫大千說，第一，既然要購買的同樣都是美國輝瑞公司與德國BioNTech公司合作研發的mRNA新冠疫苗，為什麼要捨棄東洋而選擇台灣雅各臣呢？其次，東洋原先取得BNT協議出售3000萬劑疫苗，疾管署為什麼在政治力介入後，就硬要縮水成為200萬劑，逼得東洋不得不退出呢？

第三，疾管署後來是否改透過台灣雅各臣公司取得新冠疫苗？採購數量是否從原先對東洋提出的200萬劑，又大幅增加到超過1000萬劑呢？第四，疾管署疫苗採購小組石小姐是否有致電台灣雅各臣公司，談到具體的合作採購事宜呢？

第五，香港雅各臣公司背後真的沒有中資嗎？台灣雅各臣公司所取得的疫苗，究竟是直接向德國採購？還是中間透過了中國大陸復星醫藥集團，取得了原本保留給中國大陸的配額？

第六，為了避免不必要的政治因素，雅各臣公司是否決定供貨不能早於香港？同時，售價可比香港高，但不能太貴？台灣人民為什麼不能得到和香港一樣的平等對待呢？

第七，按照理想期程，原本在去年耶誕節前後，東洋即可運回台灣第一批200萬劑的疫苗，每劑31美元，優先提供給醫護人員施打。特定力量介入後，要拖到今年六月第一批疫苗才能抵台，而每劑價格要暴增至40美元。經濟部還要另外花費人民的血汗錢，編列20至30億台幣來建置處理冷鏈運輸。衛福部難道不應該給台灣人民一個交代嗎？

第八，東洋的股票也在BNT疫苗談判破局前後出現異常大量交易，連林全也坦言「的確有內線交易可能」。金管會為什麼沒有主動調查是否有政府決策官員介入東洋股票內線交易呢？最後，東洋當時宣布「水太深、不玩了」，是台灣官場的水太深？還是民進黨派系的水太深呢？



