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獨／廈門台灣人接種陸「國藥疫苗」　最新健康狀況曝光！

▲李先生從事核酸檢驗工作，成為首波在廈門接受新冠肺炎疫苗接種的台籍民眾。（圖／受訪者提供）

▲李先生從事核酸檢驗工作，是首波在廈門接受新冠肺炎疫苗接種的台籍民眾。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／北京－廈門 連線報導

廈門開放台籍民眾預約接種新冠疫苗，《ETtoday新聞雲》獨家訪問到已經接種疫苗的李先生。從事生醫科技相關工作的他屬於「高風險群」，也因此是以首波「九大類」族群的身份接種。他指出，到目前為止身體沒有不良反應，1月底還要再打第2劑，「同事間最多只有聽說會比平時想睡，也不至於影響工作。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸針對高風險族群實施新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

針對台灣人接種新冠疫苗，廈門台協4日搶先起跑，通知當地台商台胞可自願登記接種新冠疫苗，只要是18至59歲台灣民眾持台胞證即可預約，雖然需接種2劑，但比照大陸民眾完全免費。

不過，據《ETtoday新聞雲》掌握，當地疫苗施打工作，早在去年底便已經開始。 以從事核酸檢測的李先生為例，是在12月21日施打第一劑新冠疫苗。他表示，平常在實驗室與病毒為伍，屬於高風險群，在廈門市政府安排下，公司同事約30多人一同前往接種，「雖然只是打疫苗，過程卻花上40分鐘，尤其在疫調上相當嚴謹，包括過敏體質等，不適合施打疫苗都會先排除。」

▲大陸新冠疫苗注射前，須照通知書上的個人狀況調查，排除不適合民眾。（圖／受訪者提供）

▲大陸新冠疫苗注射前，須照通知書上的個人狀況調查，排除不適合民眾。（圖／受訪者提供）

李先生舉例，同行的30人中，有3位是台籍員工，其中，有1位在接種疫苗調查過程中，因身體對藥物過敏，必須得放棄施打，「目前大陸的新冠疫苗，都是自願前往施打，但是在接種上面有一些限制，不是說你想打就可以打。」

除了對身體健康的要求，他還表示，接種疫苗後，所有人必須就地觀察30分鐘，「看你的身體反應，依照之前做的臨床數據，身體對疫苗產生排斥情況，會在30分鐘內呈現出來，沒有異狀才能離開。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲台人在大陸施打新冠肺炎疫苗成為兩岸政治風暴。（圖／CFP）

事實上，疫苗施打與否已演變成兩岸政治風暴，陸委會副主委邱垂正先前表示，疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業事務，「提醒台灣民眾注意大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性；請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則回應，大陸疫苗研發生產過程中，始終把安全性、有效性放在第一位，除抨擊陸委會蓄意抹黑大陸疫苗外，也強調，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲大陸施打新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

面對這樣的情況，李先生坦言，施打疫苗時「不會緊張」，因為大陸國藥集團的疫苗，推出之前已經有超過100萬人臨床驗證，尤其自己從事生物醫藥科技的工作，「依照人體試驗的數據，我覺得它是一個安全的疫苗，因為如果不安全， 政府也不敢說全面性的開放施打，假使出了事情影響層面會更大。」

他表示，到目前為止身體並無產生不良反應，1月底要施打第2劑，「同事間最多只有聽說會比平時想睡，也不至於影響工作，就跟一般打疫苗情況差不多，多數人主要是對未知的恐懼，才會過度緊張，我自己打完了，就能很明確地向大家說明情況。」


 

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