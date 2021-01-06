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「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今東北季風影響，北部依舊濕涼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

做好禦寒工作！天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，周四起寒流冷空氣南下，目前來看這一波冷空氣中高層的配置，比起上一波跨年寒流要來得更好，而且一待就是將近一周的時間，預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會。中央氣象局預報員張承傳提醒，周五到周六清晨是最冷的時間，台南以北和東北部低溫7至10度，沿海空曠地區會再低1、2度。

氣象局今天（6日）清晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，迎風面水氣仍多，北部、東北部地區降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，花東降雨較零星，中南部則為多雲到晴；今晨西半部、東北部低溫13至15度，花東16、17度，北部白天高溫16、17度，較5日再低一些，其他地區21至25度。

張承傳說，周四寒流南下，北部越晚越冷，清晨還有13、14度，晚上降到10度以下；北部、東北部降雨時間更長，基隆北海岸和大台北整天下雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率，中南部山區也有局部短暫雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，這波寒流以周五一整天到周六清晨最冷，台南以北和東北部低溫7至10度，沿海空曠地區會再低1、2度，而北部周五高溫都在10度以下；降雨方面，周五上半天以前北部下雨較明顯，周五下午後較趨緩，偏局部短暫雨到周日。

張承傳表示，這波寒流影響到周六，周日寒流稍減弱，但清晨仍較低溫，白天稍回溫；下周一另一波冷空氣下來，目前預報強度介於大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團之間，但偏強烈冷氣團，還要再觀察。

吳聖宇5日在臉書提到，周四起寒流冷空氣南下，目前來看這一波冷空氣中高層的配置，比起上一波跨年寒流要來得更好，500百帕的西風主槽往南延伸明顯，5760等高線壓到台灣中部以南區域，而且一待就是將近一周的時間（周四到下周三)，通常這條線可以視為西風槽底的位置，待得越久，影響程度越大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇分析，700百帕（大約3000公尺高度）的0度等溫線也往南壓到台灣南部，雖然低層冷空氣走向比起跨年寒流來說稍微偏東一點點，但也大致正對著台灣附近而來，850百帕（大約1500公尺）0度等溫線一樣來到中北部上空；整體來看，降溫的條件甚至比跨年寒流還要更好一些，而且持續時間頗長。

吳聖宇提醒，周四開始進入急速降溫過程，周五到周六都在冷空氣籠罩下，各地溫度偏低；周日冷空氣稍微減弱，溫度略回升；不過，很快在下周一到下周三間又會有另一股冷空氣補充南下，溫度要開始真正回升上來可能要等到下周四之後。

吳聖宇說，溫度數字的預報來看，周四一路降溫，周四晚間到周五清晨苗栗以北、宜蘭空曠地區低溫就會降到只剩7-9度，台中到台南以及花蓮空曠地區低溫也會降到10-12度，高屏、台東空曠地區低溫12-14度。

吳聖宇指出，周五是最冷的一天，一整天各地溫度偏低，苗栗以北到宜蘭白天高溫預估在10度或以下，台中到台南以及花蓮的高溫也只有12-14度，高屏、台東高溫15-17度；周五晚間到周六清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫仍只有7-9度左右，高屏、花東空曠地區低溫10-12度；周六溫度略回升但仍然很冷，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫11-13度，台中到台南以及花東地區白天高溫15-17度，高屏地區白天高溫17-19度。

▼吳聖宇表示，這波寒流預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會。（圖／資料照／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭太平山毛櫸國家步道降雪了。（圖／記者游芳男翻攝）

吳聖宇表示，周六晚間到周日清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫仍只有10度上下，高屏以及花東空曠地區低溫11-13度左右；周日白天冷空氣減弱較明顯，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫可望回到15-16度以上，台中到台南以及花東地區白天高溫17-19度，高屏地區白天高溫可能到20度以上；周日晚間到下周一清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫在11-13度間，高屏以及花東空曠地區低溫13-15度。

吳聖宇說，下周一開始有另一波降溫的出現，預估下周一晚間到下周二清晨，中部、北部、東北部低溫又會往下降到10度以下，甚至到周三清晨低溫仍只有10度上下；後面這波冷空氣的強度以及持續時間仍有些變動性，可以再觀察個1、2天才比較確定。

吳聖宇進一步分析，天氣方面，這一波寒流水氣稍微多些，周四、周五北部、東半部有短暫陣雨，濕冷的感受較明顯，中南部雲量偏多，山區也會有些小雨或飄雨，預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會；陽明大屯山區海拔較低，可能會有些結冰或冰霰的情況，降雪機會較低。

吳聖宇提到，周六水氣減少，北部、東半部以多雲到陰天氣為主，偶有小雨或飄雨，中南部為多雲時晴；周日到下周一有另一波水氣移入，中部、北部、東半部降雨再增多，南部也可能有零星局部短暫陣雨機會，由於中高層溫度仍低，這波水氣配合好的話，不排除中北部山區會有較好的降雪條件機會；下周二之後轉乾，各地天氣明顯好轉，包括北部、東半部都可望轉晴，好天氣有機會延續到下周三、下周四，加上溫度回升，擺脫濕冷的天氣狀態。

週四(07日)寒流報到，長時間低溫預警(文長) 隨著大陸高壓東北季風逐漸增強，昨晚到今天清晨在台灣東北方琉球海面一帶有低壓波動以及鋒面系統逐漸建立，如先前預期，由於建立的位置比較偏東，低壓鋒面本身對台灣陸地上的天氣影響不大，但是東北季風增...

天氣職人-吳聖宇發佈於 2021年1月4日 星期一
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