「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

▲今東北季風影響，北部依舊濕涼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

做好禦寒工作！天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，周四起寒流冷空氣南下，目前來看這一波冷空氣中高層的配置，比起上一波跨年寒流要來得更好，而且一待就是將近一周的時間，預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會。中央氣象局預報員張承傳提醒，周五到周六清晨是最冷的時間，台南以北和東北部低溫7至10度，沿海空曠地區會再低1、2度。

氣象局今天（6日）清晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，迎風面水氣仍多，北部、東北部地區降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，花東降雨較零星，中南部則為多雲到晴；今晨西半部、東北部低溫13至15度，花東16、17度，北部白天高溫16、17度，較5日再低一些，其他地區21至25度。

張承傳說，周四寒流南下，北部越晚越冷，清晨還有13、14度，晚上降到10度以下；北部、東北部降雨時間更長，基隆北海岸和大台北整天下雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率，中南部山區也有局部短暫雨。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，這波寒流以周五一整天到周六清晨最冷，台南以北和東北部低溫7至10度，沿海空曠地區會再低1、2度，而北部周五高溫都在10度以下；降雨方面，周五上半天以前北部下雨較明顯，周五下午後較趨緩，偏局部短暫雨到周日。

張承傳表示，這波寒流影響到周六，周日寒流稍減弱，但清晨仍較低溫，白天稍回溫；下周一另一波冷空氣下來，目前預報強度介於大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團之間，但偏強烈冷氣團，還要再觀察。

吳聖宇5日在臉書提到，周四起寒流冷空氣南下，目前來看這一波冷空氣中高層的配置，比起上一波跨年寒流要來得更好，500百帕的西風主槽往南延伸明顯，5760等高線壓到台灣中部以南區域，而且一待就是將近一周的時間（周四到下周三)，通常這條線可以視為西風槽底的位置，待得越久，影響程度越大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇分析，700百帕（大約3000公尺高度）的0度等溫線也往南壓到台灣南部，雖然低層冷空氣走向比起跨年寒流來說稍微偏東一點點，但也大致正對著台灣附近而來，850百帕（大約1500公尺）0度等溫線一樣來到中北部上空；整體來看，降溫的條件甚至比跨年寒流還要更好一些，而且持續時間頗長。

吳聖宇提醒，周四開始進入急速降溫過程，周五到周六都在冷空氣籠罩下，各地溫度偏低；周日冷空氣稍微減弱，溫度略回升；不過，很快在下周一到下周三間又會有另一股冷空氣補充南下，溫度要開始真正回升上來可能要等到下周四之後。

吳聖宇說，溫度數字的預報來看，周四一路降溫，周四晚間到周五清晨苗栗以北、宜蘭空曠地區低溫就會降到只剩7-9度，台中到台南以及花蓮空曠地區低溫也會降到10-12度，高屏、台東空曠地區低溫12-14度。

吳聖宇指出，周五是最冷的一天，一整天各地溫度偏低，苗栗以北到宜蘭白天高溫預估在10度或以下，台中到台南以及花蓮的高溫也只有12-14度，高屏、台東高溫15-17度；周五晚間到周六清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫仍只有7-9度左右，高屏、花東空曠地區低溫10-12度；周六溫度略回升但仍然很冷，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫11-13度，台中到台南以及花東地區白天高溫15-17度，高屏地區白天高溫17-19度。

▼吳聖宇表示，這波寒流預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會。（圖／資料照／記者游芳男翻攝）

吳聖宇表示，周六晚間到周日清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫仍只有10度上下，高屏以及花東空曠地區低溫11-13度左右；周日白天冷空氣減弱較明顯，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫可望回到15-16度以上，台中到台南以及花東地區白天高溫17-19度，高屏地區白天高溫可能到20度以上；周日晚間到下周一清晨台南以北、宜蘭空曠地區低溫在11-13度間，高屏以及花東空曠地區低溫13-15度。

吳聖宇說，下周一開始有另一波降溫的出現，預估下周一晚間到下周二清晨，中部、北部、東北部低溫又會往下降到10度以下，甚至到周三清晨低溫仍只有10度上下；後面這波冷空氣的強度以及持續時間仍有些變動性，可以再觀察個1、2天才比較確定。

吳聖宇進一步分析，天氣方面，這一波寒流水氣稍微多些，周四、周五北部、東半部有短暫陣雨，濕冷的感受較明顯，中南部雲量偏多，山區也會有些小雨或飄雨，預期中部、北部中高海拔山區（雪山沿線、合歡山區、宜蘭太平山等地）有出現固態降水（冰霰、雪）的機會；陽明大屯山區海拔較低，可能會有些結冰或冰霰的情況，降雪機會較低。

吳聖宇提到，周六水氣減少，北部、東半部以多雲到陰天氣為主，偶有小雨或飄雨，中南部為多雲時晴；周日到下周一有另一波水氣移入，中部、北部、東半部降雨再增多，南部也可能有零星局部短暫陣雨機會，由於中高層溫度仍低，這波水氣配合好的話，不排除中北部山區會有較好的降雪條件機會；下周二之後轉乾，各地天氣明顯好轉，包括北部、東半部都可望轉晴，好天氣有機會延續到下周三、下周四，加上溫度回升，擺脫濕冷的天氣狀態。