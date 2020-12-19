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2020新北耶誕平安晚會　20日千人詩班撼動人心壓軸登場

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▲2020新北耶誕平安晚會 20日千人詩班撼動人心壓軸登場。（圖／新北市民政局提供）

▲2020新北耶誕平安晚會，20日千人詩班撼動人心壓軸登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會將於20日在市民廣場熱鬧展開，愛心園遊會攤位，期間還分4階段摸彩活動送大獎；此外，民政局長柯慶忠將薩克斯風演奏時下最夯的鬼滅之刃主題曲《炎》，並由藝人接力開唱為晚會揭開序幕，千人詩班壓軸登場，傳唱撼動人心耶誕詩歌，將美麗歌聲響遍耶誕城。

民政局長柯慶忠表示，平安夜是耶穌誕生的日子，更是散播歡樂分享愛的時刻，為讓市民共享耶誕佳節喜悅，市府自2012年起連續9年與各教會共同舉辦平安夜活動，歡迎所有市民於歲末年終之際，齊聚市民廣場共度最溫馨的平安夜。

▲2020新北耶誕平安晚會 20日千人詩班撼動人心壓軸登場。（圖／新北市民政局提供）

▲愛心園遊會將於20日下午1時在市民廣場熱鬧開場，由各教會團體擺設40多個特色攤位。

愛心園遊會將於20日下午1時在市民廣場熱鬧開場，由各教會團體擺設40多個特色攤位，攤位融合各式美食，除了蔥抓餅、韓式糖餅、炒泡麵、關東煮等熱食外，還有彈珠台、跳蚤市場、耶誕彩妝等攤位；另外，人氣很夯的「福音解籤攤位」，能與牧師面對面交流，透過福音籤詩內容為民眾解惑，以祈求好運的來臨。

值得一提的是，今年台東縣政府也將設攤推廣當地優質農產品「釋迦」，顆顆軟嫩細緻、香甜飽滿，歡迎市民前來參與新北耶誕盛會同時，也以行動支持辛苦耕耘的農友；還有大家最期待的摸彩活動，apple watch se、switch lite、電子鍋、電視機、腳踏車等2千多個獎項。

▲2020新北耶誕平安晚會 20日千人詩班撼動人心壓軸登場。（圖／新北市民政局提供）

▲教會團體擺設40多個特色攤位，攤位融合各式美食。

平安夜晚會由知名主播何戎及張晏塵搭檔主持，歌手金智娟（娃娃）、艾成、舞思愛、天韻合唱團及玩聲樂團等藝人團體帶來精彩演出，最高潮則是每年廣受好評的「千人詩歌大合唱」，由市長及新北市眾牧長共譜悠揚耶誕詩歌，在牧師祈福祝禱下一同散播耶誕福音。

民政局表示，今年特別推出線上限時活動，凡於20日當天購買愛心園遊券，在晚間6時前於「新北民政保平安」粉絲專頁「報佳音」留下耶誕祝福與朋友分享，即可免費領取由愛盲庇護工場製作的耶誕果乾禮盒，限量1000份，發完為止。

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