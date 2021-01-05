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一枚就能摧毀法國！　俄將測試「突破所有防禦系統」新型飛彈

▲▼俄羅斯軍方測試新型洲際彈道導彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

▲俄羅斯新型洲際彈道飛彈RS-28薩爾馬特（Satan 2），號稱威力足以摧毀整個法國。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯近日即將測試新型洲際彈道飛彈「薩爾馬特」（Sarmat ,RS-28），俄方甚至聲稱薩爾馬特威力足以摧毀整個法國，而且還具備突破目前的所有防禦系統的能力。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據俄羅斯國防部的說法，薩爾馬特將能夠搭載10枚大型熱核彈頭或16枚小型熱核彈頭，或兩者結合，以突破敵人的飛彈防禦系統。

薩爾馬特是一枚重達100噸的戰略彈道飛彈，射程約為6200英里（約9978公里），有能力摧毀相當於德州或法國國土面積大小的地區。此外，其每一枚彈頭都能瞄準不同的目標。

薩爾馬特飛彈的試射曾多次被推遲，但官員現在表示，該飛彈將於2022年進入俄羅斯戰略導彈部隊服役。

據塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，國防部計劃在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區為薩爾馬特飛彈的試射建立一個試驗場。

薩爾馬特在北約被稱為「撒旦」，當初研發的目的，主要用於取代蘇聯時期設計的世界上最重的洲際彈道飛彈SS-18沃耶沃達（Voyevoda） 。

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