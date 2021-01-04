監測金正恩異常舉動！美軍出動偵察機監控北韓...南韓官方證實了

▲美軍4日出動偵察機RC-135監視北韓動向。（圖／翻攝自Twitter@Nocallsign17）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局舉辦勞動黨第8次全國代表會在即，隨即傳出美軍於今（4）日上午出動偵察機RC-135從黃海（南韓稱西海）劃過仁川市、京畿道等首都圈地區上空，疑似是監視北韓當局與軍方的一舉一動。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方與飛機追蹤專門網站「No callsign」於4日表示，該型號偵察機於當日上午現蹤仁川、京畿道城南市一代空域，去年12月29日也曾被發現在韓半島（朝鮮半島）南部沿岸與中部地區執行任務。

另外，美軍E-8C指揮機（地上監視偵察機）曾於1日下午至2日凌晨從仁川上空往忠清南道泰安郡的方向飛行。

▲偵察機RC-135從南韓首都圈飛過。（圖／翻攝自Twitter@Nocallsign17）

相關人士解釋，美軍之所以連日來出動偵察機，可能是為了在北韓第8次全代會前後，監測並追蹤北韓準備閱兵儀式的相關動向。

南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）在4日例行記者會上表示，目前韓美兩國情報當局正進行緊密合作，追蹤並監視北韓準備閱兵儀式的動向，「我方推測，目前北韓軍正在進行冬季訓練。」

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