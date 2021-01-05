伊朗宣布開始提煉「20%濃縮鈾」　正式違背核子協議

▲伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗政府發言人拉比伊（Ali Rabiei）4日表示，位在福爾多（Fordow）的核設施已經開始注氣，並且進行濃度20%的「濃縮鈾」提煉工作，幾個小時後就會獲得首批六氟化鈾產物（UF6）。

根據伊朗官方通訊社伊通社（IRNA）報導，伊朗最新頒布的《反制裁戰略法》第一條，在該法生效後，伊朗原子能組織有義務出於和平目的開始生產濃度為20%的濃縮鈾，並在伊朗境內儲存120公斤，並且有義務出於和平目的立即生產濃度超過20%的濃縮鈾。伊朗在2日已經就相關情況致信國際原子能機構。

伊朗在2015年，與包括中國、法國、俄羅斯、英國、美國5個安理會常任理事國以及德國、歐盟簽訂伊朗核協定（Iran nuclear deal），協定規定，伊朗同意交出所有的中等純度濃縮鈾、98%的低純度濃縮鈾以及大約2/3的氣體離心機。未來10年內伊朗的鈾濃縮活動將被限制在單個核設施內，且只能使用第一代離心機。其他核設施將轉作他用以防止核擴散風險。

伊朗遵守協議的回報，則是美國、歐盟與聯合國常任理事國，解除對伊朗所實施的經濟與金融制裁。

▲川普認為伊朗不會履行協定，片面宣布退出協定。（圖／路透）



2018年5月，美國總統川普（Donald Trump）宣布美國退出協定，因為他認為「在現行協議衰敗腐朽的架構下，我們無法避免伊朗製造核武，並且在同年8月恢復對伊朗制裁，打擊伊朗石油業與中央銀行。

▲蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將遭到美軍狙殺，伊朗方面也宣布終止履行協定。（圖／達志影像／美聯社）



2020年1月3日，伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）少將，在伊拉克巴格達國際機場遭到美軍無人機狙殺身亡。5日伊朗宣布，暫停履行伊朗核問題全面協定第五階段對伊限制措施，伊朗持有離心機的數量將不再有任何限制。

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