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印度加速部署「打遍全亞洲」洲際飛彈　直接開嗆：與中國有關

▲▼印度曾於2013年試射「烈火-5」洲際彈道導彈。（圖／CFP）

▲印度加速部署可以「打遍全亞洲」的烈火-5洲際彈道飛彈。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

印中緊張關係自2020年持續延續至2021年，印媒報導更指出，印度現在加速能夠部署能夠「打遍全亞洲」的烈火-5（Agni-V）洲際彈道飛彈，甚至直接開嗆，這樣的部署就是與中國有關。

根據新印度快報（The New Indian Express）報導，在過去的3個月，印度成功試射30枚飛彈。在2021年，印度計劃部署其射程最遠、最具核威懾力的烈火-5彈道飛彈。這款射程超過5000公里的飛彈讓印度成為世界上第8個擁有洲際飛彈打擊能力的國家。

報導指出，印度的國防戰略分析師之前就計劃，讓烈火-5飛彈盡快服役，而…「中國在實際控制線上的行動」加快了這項計畫的進度。

印度國防部消息人士表示，這種印度自行研發、能改變遊戲規則的飛彈正在進行部署前測試，將被部署到印軍選定的戰略位置，採用發射筒設計的烈火-5能夠為部隊提供更好的操作機動性，可以在短時間內進行快速轉移運輸。

這名消息人士說，飛彈的交付工作已經開始，現在已進入量產階段，它將在未來3~4個月正式部署，現在正在進入部署前的最後測試，烈火-5的部署也替更多長程飛彈的發展鋪路，類似的飛彈也都處於設計研發階段。”

▲▼印度自主研發的「無畏」巡弋導彈。(圖／印度軍方檔案照片)

▲印度自主研發的「無畏」巡弋飛彈，改進版本也在加速測試中。(圖／印度軍方檔案照片)

報導稱，烈火-5是印度國防研究與發展組織技術卓越的象徵，這種飛彈配備了基於環形雷射陀螺儀的高精度慣性導航系統，以及由小型航電設備組成的微型慣性導航系統，能夠打擊整個亞洲和半個歐洲的目標。

此外，印度還計劃在2021年初完成幾項武器試驗任務，包括射程超過150公里的阿斯特拉MK2型飛彈的首飛試驗、皮那卡火箭炮（Pinaka）的用戶試驗和無畏（Nirbhay）巡弋飛彈改進版的研發測試。

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