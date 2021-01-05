蔡英文執政對大陸出口創新高　民進黨：證明對岸需要台灣

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨意願羅智強批評蔡英文政府對中國大陸出口創新高，比馬英九政府更賣台。民進黨發言人顏若芳5日表示，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀。她強調，美中貿易戰之下，造成大陸對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對大陸出口的增加，反而是證明對岸需要台灣，而不是台灣對大陸的依賴加深，「請羅智強要認真做功課。」

顏若芳表示，前總統馬英九任內不積極推動產業轉型，只求中國大陸讓利，而蔡政府上台以來一直在收拾馬政府留下來的爛攤子。近年來對中國大陸的出口增加，事實上是反映蔡政府任內積極推動產業升級轉型，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球，ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上。

顏若芳表示，有經貿專家也指出，美中貿易戰之下，造成中國大陸對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對大陸出口的增加，反而是證明中國大陸需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深，「請羅智強要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽」。

顏若芳強調，馬政府任內鼓勵開放台商西進，不但錢被中國大陸賺走，技術人才也流失；反觀這幾年來，在蔡英文的執政下，看到國際大廠相繼來台投資，創造史上最大的一波台商回流潮。根據經濟部的統計，截至2020年12月24日為止，台商回流高達7925億元，顯示執政政府推動創新及經濟轉型已逐步顯現成果。

顏若芳說，這幾年來除了MIT產品的競爭力提升外，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國大陸增加，對美國出口比例也從2016年的12%大幅提升至今年的14.7%，「並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。」

顏若芳強調，展望新的一年，由於台灣防疫成功，讓全球看見台灣，連韓國發行最大的朝鮮日報也稱讚台灣模式的防疫及經濟表現，預期將是29年來GDP（經濟成長率）首次超越大陸，連續3年贏過韓國。她也要請羅智強多一點專業，少一些口水，一起為台灣隊打拼努力。