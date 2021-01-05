響應川普禁令　富時羅素指數剔除「中芯國際」等3陸企

▲儘管美國總統川普卸任在即，但他針對陸資企業的禁令仍持續生效。圖為中芯國際。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

因應美國總統川普對中國的禁令，知名國際指數編撰公司富時羅素4日宣布，將中國聯通A股、中芯國際和南京熊貓電子三家陸企，從其相關指數中剃除，自7日起生效。

《路透社》報導稱，富時羅素此舉，與川普政府去年發布的行政命令有關。文章引述2020年11月，川普發布行政命令禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」，後於同年12月28日，美國財政部進一步將該行政命令的適用範圍，擴大到上市交易基金、指數基金，以及被認定為中國軍方擁有或控股的陸企的子公司。

在此之前，富時羅素已於去年12月初，宣布將海康威視、中國中車、中國化工、中國鐵建、中國航天衛星、曙光信息、中國核工城建設集團、中國交建等8家公司的股票，從其全球指數中移出；另包括標普道瓊斯指數公司、納斯達克證券交易所、明晟公司也相繼跟進移除陸企的舉動。

除此之外，紐約證交所（NYSE）去年12月31日還宣布，要將中國電信、中國移動、中國聯通3家陸企從紐交所摘牌，引起大陸商務部、外交部等連發回應反彈，強調反對美方濫用國家安全、打壓中國企業，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

惟紐約交易所於當地時間4日晚間，出現政策大轉彎，表示鑑於與相關監管機構就外國資產控制辦公室常見問題857進行了進一步磋商，紐約證券交易所監管局，不再打算推進與這三家公司有關的退市行動。

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