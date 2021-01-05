　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

響應川普禁令　富時羅素指數剔除「中芯國際」等3陸企

▲▼中芯國際 SMIC。（圖／CFP）

▲儘管美國總統川普卸任在即，但他針對陸資企業的禁令仍持續生效。圖為中芯國際。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

因應美國總統川普對中國的禁令，知名國際指數編撰公司富時羅素4日宣布，將中國聯通A股、中芯國際和南京熊貓電子三家陸企，從其相關指數中剃除，自7日起生效。

《路透社》報導稱，富時羅素此舉，與川普政府去年發布的行政命令有關。文章引述2020年11月，川普發布行政命令禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」，後於同年12月28日，美國財政部進一步將該行政命令的適用範圍，擴大到上市交易基金、指數基金，以及被認定為中國軍方擁有或控股的陸企的子公司。

在此之前，富時羅素已於去年12月初，宣布將海康威視、中國中車、中國化工、中國鐵建、中國航天衛星、曙光信息、中國核工城建設集團、中國交建等8家公司的股票，從其全球指數中移出；另包括標普道瓊斯指數公司、納斯達克證券交易所、明晟公司也相繼跟進移除陸企的舉動。

除此之外，紐約證交所（NYSE）去年12月31日還宣布，要將中國電信、中國移動、中國聯通3家陸企從紐交所摘牌，引起大陸商務部、外交部等連發回應反彈，強調反對美方濫用國家安全、打壓中國企業，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

惟紐約交易所於當地時間4日晚間，出現政策大轉彎，表示鑑於與相關監管機構就外國資產控制辦公室常見問題857進行了進一步磋商，紐約證券交易所監管局，不再打算推進與這三家公司有關的退市行動。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
快訊／朱俐靜爆哭認「罹患乳癌」：每天都很崩潰
監視器驚見杏林醫院一幕學生尖叫　教官沉默了：回教室上課
台股衝上1萬5千點創新高！台積電站上542高點
校長車震被抓包！陸女師羞捂臉「褲子鈕扣解開」現場影片瘋傳
富王鴨肉疑推「買一送二」喊：絕不以毛取人！再曝重新開張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬雲「神隱」2個月　外媒高度關注「馬雲去哪了？」

響應川普禁令　富時羅素指數剔除「中芯國際」等3陸企

陸三大電信ADR退市喊卡！紐約證交所：可繼續上市與交易

23歲OL「全年無休」猝死！公司冷回：人都是拿命換錢…3招榨乾員工

尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

廈門開放「台灣人接種疫苗」　台青：有意願「但會先觀望」

東森房屋：即日起終止與崑山上森地產之商標授權

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

人民幣兌美元重返「6.4」時代　創2年半新高

破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

馬雲「神隱」2個月　外媒高度關注「馬雲去哪了？」

響應川普禁令　富時羅素指數剔除「中芯國際」等3陸企

陸三大電信ADR退市喊卡！紐約證交所：可繼續上市與交易

23歲OL「全年無休」猝死！公司冷回：人都是拿命換錢…3招榨乾員工

尪登記後坦白「我有愛滋」！　妻崩潰墮胎上海法院判離

廈門開放「台灣人接種疫苗」　台青：有意願「但會先觀望」

東森房屋：即日起終止與崑山上森地產之商標授權

廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

人民幣兌美元重返「6.4」時代　創2年半新高

破新高！河北單日暴增44例　石家莊等3縣市啟動戰時狀態

柯瑞砍30+9+8奪二連勝　格林不滿隊友跑位「誇張動作」惹議　

創11個季度以來新高！　資方樂觀看待今年Q1景氣　

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」！　消失2年現身：每天都很崩潰

馬國賢開講碎念閨蜜　謝麗金火冒三丈險空中開罵

寒流帶雨來了！明起3000米↑山區有望下雪　週五最冷剩5度變凍番薯

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊在咖啡杯提名留念

台灣防疫登紐時「再撐六個月很難」？律師：別太小看台灣人

吳鳳曝環島途中「目睹一景象」很難過！　點破台灣觀光問題

高捷16歲高顏值女兒長大了！　暴風蛻變「女神級嫩臉」震撼2.2萬人

惟毅搶百萬家電　胡瓜出主意拱他跟陳艾熙先結婚

大陸熱門新聞

按摩店藏「極樂大木桶」 女店員羞曝功能

人妻被逼去飯局　喝醉吐血畫面曝

校長與老師激情車震！捉姦影片曝

老闆發智慧坐墊！她驚覺被監控

打瞌睡被吵醒！保全持警棍打死外送員

16人聚餐沒付錢！被抓到1句話反問老闆

女老師補課上摩鐵教學！母開門崩潰

沒人催單！外送員卻「淚崩」：怪我來得太晚

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判遭轟

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

關東煮掉地上撿起再賣！超商店員竟回：每天都擦地

更多熱門

相關新聞

川粉「質疑選舉制度」仍動員投票決選

川粉「質疑選舉制度」仍動員投票決選

美國喬治亞州民眾柯菲坐在維修皮革製品、販售牛仔帽和南方邦聯旗的店舖工作台上，表示自己不相信官方選舉結果， 深信川普在總統大選中於喬治亞州擊敗對手拜登。

共和黨議員作秀只給川普一人看

共和黨議員作秀只給川普一人看

川普加碼兩千元紓困案能過關嗎？

川普加碼兩千元紓困案能過關嗎？

員工銷毀疫苗原因曝光　500劑GG了

員工銷毀疫苗原因曝光　500劑GG了

白宮迫「接電話」　川普電話施壓喬治亞州務卿

白宮迫「接電話」　川普電話施壓喬治亞州務卿

關鍵字：

美國富時羅素中芯國際川普中國中美貿易

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面