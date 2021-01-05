陸神秘「新箱式火箭炮」公開亮相！　射程可達300公里

▲新型箱式火箭炮亮相。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍74集團軍某炮兵旅4日在開訓動員大會上亮出了全新列裝的新型箱式火箭炮，據悉，這是該型火箭炮在2019年大陸國慶閱兵以後首次公開亮相。

據《觀察者網》報導，新型箱式火箭炮採用了模塊化設計，可以搭載300毫米火箭炮模塊，370毫米火箭炮模塊或750毫米彈道導彈模塊。在列裝部隊後，解放軍陸軍炮兵部隊可在大陸縱深地域實現跨海峽打擊。

這是該型火箭炮在2019年大陸國慶閱兵以後首次公開亮相。新型箱式火箭採用了新的萬山特車底盤，比老式的PHL-03自行火箭炮更加緊湊，動力、傳動、信息化程度和通過性也比老式火箭炮底盤更好。

新型箱型火箭炮是一種模塊化火箭炮，可以搭載300毫米火箭炮模塊，370毫米火箭炮模塊或750毫米彈道導彈模塊，具備機動性能強，打擊精準度高，火力猛，信息化程度高，操作簡單等優點。

該型火箭炮總設計師湯祁忠此前曾表示，新型箱式火箭炮射程可以達到300公里，打擊精度非常精準，該箱式火箭炮的射程、精度、威力，都代表了世界最高水平。

湯祁忠表示，該武器系統的設計理念就，,後台是專家型的，操作是傻瓜型的，操作人員按設備的操作流程即可完成操作。遠程箱式火箭炮武器系統有自動化的裝彈系統，原來裝一車彈藥需要一個小時，現在裝一車彈十分鐘就可以完成操作，大大降低了使用的難度。

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