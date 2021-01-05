「活化廟產」籌辦建廟350週年慶　藍勝民連任大溪仁和宮董事長

▲「活化廟產」籌辦建廟350週年慶，藍勝民(左三)連任大溪仁和宮董事長。（圖／仁和宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

甫連任大溪仁和宮董事長的前桃園縣議員藍勝民5日指出，仁和宮主祀開漳聖王，是北台灣許多奉祀開漳聖王廟宇的開基祖廟，迎接明年仁和宮建廟350週年，新就任的董監事和志工們，秉以感恩之心籌辦慶典活動，期全台開漳聖王廟前來同慶聯誼，發揮開漳聖王犧牲奉獻的精神，並結合信眾落實公益服務，回饋地方。

▲大溪仁和宮明年建廟350週年。（圖／仁和宮提供）

藍勝民說，4年前，他獲仁和宮董監事支持接任董事長，即全力展開廟務推動工作；包括：仁和宮的廟產有部分土地租給農會使用，40多年來都未換租約，過去要和農會換約時，農會理事長即以各種理由推諉，致廟方為了此事困擾很多年？

▲市長鄭文燦頒發當選証書給仁和宮新任董監事。（圖／仁和宮提供）



因此，他就任董事長後，取得法源依據並多次和農會討論，終於完成換約。另外，仁和宮廟旁租給鄉親的土地，也10多年無換約，3年前經廟方委託測量公司對遭佔用的廟產地點做了詳盡標明、重新換約，同時調整40年未調整的租金，使過去收到的租金，竟不夠支付政府地價稅的情形，獲得改善，完成活化廟產的重責。

由於北台灣許多奉祀開漳聖王的廟宇，是分靈自大溪仁和宮，為發揮開漳聖王犧牲奉獻的精神，仁和宮亦在藍勝民就任首屆董事長期間，首度舉辦「桃竹苗開漳聖王公集結」慶典團拜活動，邀請分香友宮回廟參加三獻大禮，當時計有15家回廟謁祖；還有仁和宮去年年中被撞壞的天公爐，也在2020年最後一天的12月31日舉行安爐大典，市長鄭文燦親自前來參香。

翌日，大溪仁和宮於2021年元旦舉行第10屆董監事就職，鄭市長亦親自到場頒贈董監事聘書，連續兩天蒞臨仁和宮，董監事們倍感榮耀之際，笑稱鄭市長在24小時內，連續兩年蒞臨仁和宮，期開漳聖王庇佑大家平安，疫情早日退散，台灣未來發展越來越好。大溪仁和宮新任董監事名單分別為：董事長：藍勝民；副董事長：藍文川；董事：陳東永、李柏坊、蕭兆賢、黃崇騰、黃水生、王萬春、藍賢俊、蔡玉山、藍正銘、高國樹、簡绣菱、藍秋中、蕭清財。常務監事：黃智茂；監事：簡耀輝、黃崇松、簡靜華、林玟琦。

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