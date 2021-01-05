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鴨肉小老闆找爸媽陪求和解遭拒　李正皓嗆：最沒「長毛」的作法

▲富王小老闆事發當晚撂人去堵派出所？轄區警方澄清，是去求女子和解。（圖／ETtoday資料照）

▲富王鴨肉店與外送員發生糾紛。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

台中市富王鴨肉店男店長以「是沒有被人打過」、「等毛長齊再講話」辱罵女外送員，引發網友不滿，店家立刻停止營業避風頭，男店長在爸媽的陪同下至派出所提出和解。對此，名嘴李正皓在臉書怒批，自己出事自己扛，叫爸媽出來擋就是最沒長毛的作法了。

富王鴨肉店遭到一名熊貓女外送員控訴，2日當天到該家鴨肉店報號候餐，後續出現3組客人現場點餐，店家都直接處理，還比她早拿到餐點，上前詢問店家卻遭回應還要等，因此質疑「是不是拖單？」豈料老闆聞言後大為惱火，當場怒嗆「不爽不要做熊貓」、「在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦！」整段過程全被密錄器拍下，畫面曝光後引起輿論撻伐。

整起事件引發軒然大波，店家已緊急關閉粉絲專頁，店面也暫停營運。男店長在爸媽陪同下赴警局提出和解，坦言一時情緒失控才爆粗口罵人，很後悔，警局表示，當事人對於粗爆言語心生恐懼，仍要提出恐嚇及公然侮辱告訴。

李正皓在臉書表示，這真的是我看過最孬的新聞了。人家外送員賺辛苦錢，拖人家的單、嗆別人「毛長齊再出來講話」、「馬的咧破查某，沒有被人家打過是不是。」還老氣橫秋的教育別人這社會是看誰「有錢」？這些都是都是一回事，了不起最後鬧大後像個男人自己扛下來。

李正皓怒批店家，嗆別人這社會是看誰「有錢」，那拿錢和解呀，一百萬不夠、兩百萬，兩百萬不夠、三百萬，最後竟然叫爸媽陪你上門道歉？「這種蠢事我國小後就沒做過了。」

李正皓狠嗆，自己出事捅破天就自己扛，看是借錢來和解還是進去蹲都可以「叫爸媽出來擋就是最沒長毛的作法，這種行為叫你89都是侮辱了89。」

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