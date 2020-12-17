日本學者預測「解放軍攻佔東沙島」　李正皓：中國吃定拜登懦弱

▲日本知名學者小笠原欣幸預測，中國可能在美國總統交接攻佔東沙島。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

兩度神準預測總統蔡英文大選得票率，並且在韓國瑜「疑似放鳥事件」當中，被放鳥苦主之一的日本知名學者小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara），近期在《外交家》期刊投書指出，東沙島可能會成為拜登上任美國總統後的首個台海危機。對此李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，小笠原欣幸的預測相當重磅，因為中國吃定了拜登的懦弱。

主持人劉寶傑引言表示，只要中國開始有壓力，出氣口就放在台灣，現在也判斷解放軍對東沙島的動作「越來越頻繁了」。

李正皓指出，小笠原欣幸兩度預測台灣總統大選，結果都相當精準，所以他是非常了解日本、台灣、中國相對關係的人，他具名投書《外交家》期刊，要大家小心東沙島會成為拜登上任的「首個台海危機」，時間點就落在美國總統交接前後。

劉寶傑表示，因為他（中國）吃定了拜登懦弱，如果吃下了東沙島，拜登是不敢打的！

▲李正皓認為，中國吃定拜登懦弱所以攻佔東沙島，是很有可能發生的事。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓分析，因為拜登上任前是權力真空，第二件事情是，如果中國吃下東沙後，變成既成事實，也吃定拜登懦弱可能會用談判的方式，慢慢請中國把東沙島還給台灣。

根據小笠原欣幸在《外交家》期刊的投書指出，中國對台灣的軍事威脅和恐嚇，不會就這樣算了，但是解放軍現在不太可能登陸佔領台灣，因為這樣的軍事行動，要以小規模人員死傷換取成功，可能性很低，所以其他的選擇就是對東沙島施加壓力，甚至直接佔領。

▲小笠原認為，東沙島是個潛在的引爆點，值得美日等民主國家注意。（圖／摘自高雄市水利局網頁）



小笠原認為，如果中國控制了東沙島，可以充當監視美國和其他國家飛機、船隻進出南海的守門人，甚至進一步將東沙島軍事化，以達到整個南海的內部化的目的，而且島上沒有常駐居民，國際社會的反應也不會像襲擊台灣這麼強烈，也可以根據拜登的反應，決定後續動作是否升級，所以東沙島現在會是一個潛在的引爆點，值得美國、日本和其他民主國家注意。

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