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日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙是「咬人的大老虎」

▲▼李正皓認為日本研發「日版戰斧飛彈」，代表日本真正露出獠牙。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓認為日本研發「日版戰斧飛彈」，代表日本真正露出獠牙。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

日本正在著手研發新款的飛彈，號稱是日版的「戰斧飛彈」射程長達2000公里，中國、北韓全都涵蓋在射程範圍。李正皓在新聞節目《關鍵時刻》中用「露出獠牙」來形容日本的軍工實力是「會咬人的大老虎」。

李正皓表示，「日本露出真正的獠牙」，這個研發雖然稱為「新型反艦飛彈」，可是從這個射程與規格，完全比照美國的戰斧飛彈來研發，2000公里的射程即便部署在東京，不但距離1000公里左右的北韓進入射程，就連北京也涵蓋在打擊範圍內。

主持人劉寶傑質疑，日本《產經新聞》報導指出是「對艦飛彈」，但是「對艦飛彈」需要打2000公里嗎？在日本海附近，有什麼目標需要這麼大手筆、發展這麼昂貴的飛彈？

▲▼李正皓認為日本研發「日版戰斧飛彈」，代表日本真正露出獠牙。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲日本的飛彈射程超過1000公里，只有「內陸目標」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓分析，因為日本憲法的關係，所以所有的飛彈都必須加上「防衛」或者「反對」之類的字眼，問題是日本的射程範圍超過1000公里「全是內陸啊，你在內陸有什麼船？」看完射程第一個判斷，就是比照戰斧飛彈，而且它有匿蹤功能，可以陸基、空射、艦載，還能夠貼海、貼地飛行，所有規格都是比戰斧飛彈，「原來日本的獠牙真的露出來了」。

李正皓細數美軍丟戰斧飛彈的紀錄，1991年波斯灣戰爭美軍丟288枚戰斧飛彈，1998年「沙漠之狐」行動丟325枚，2003年伊拉克戰爭丟802枚，美軍的戰斧飛彈越丟越多、越丟越準。

川習會進行的同時，美國軍方向敘利亞發射50枚戰斧巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲川習會進行的同時，美國軍方向敘利亞發射50枚戰斧巡弋飛彈，敘利亞S-300全都沒有攔截到。（圖／達志影像／美聯社）

李正皓再舉例，2017年「川習會」川普下令美軍對敘利亞發射59枚戰斧飛彈，但是敘利亞防空部隊發射了40枚的S-300，沒有任何一枚攔截到，對於戰斧飛彈「一點辦法都沒有」。

李正皓指出，除了研發新飛彈之外，還將現役的「12式反艦飛彈」射程從200公里，增程到1500公里，也超過海上打擊範圍，內閣甚至強調飛彈的「對敵基地攻擊能力」，雖然後來把相關字眼拿掉，但意圖很清楚就是要打擊敵方的基地。

李正皓總結，包括日版戰斧飛彈、12式飛彈的增程、加賀號搭載F-35B、甚至要自主研發第六代戰機，日本都在宣示一件事，日本的自衛隊再也不是自衛隊，他們是一個「有獠牙，有攻擊能力，而且會咬人的大老虎」。

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