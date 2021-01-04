鴨肉店員爸媽陪談和解！名嘴嗆「比8+9還不如」：最沒長毛的作法

▲店家嗆女外送員。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

台中市北屯一間鴨肉飯2日鬧出爭議，一名自稱老闆的王姓男子嗆一名熊貓女外送員，「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」，被對方報警提告。事發後，他在爸媽陪同下到派出所，想要和解但遭拒絕。對此，名嘴李正皓表怒批，「叫爸媽出來擋就是最沒長毛的作法」。

「這真的是我看過最孬的新聞了！」名嘴李正皓在個人臉書發文，外送員賺辛苦錢，結果卻遭到店員嗆聲，還老氣橫秋的教育別人這社會是看誰有錢，但他認為這些都是一回事，「了不起最後鬧大後像個男人自己扛下來」，嗆別人這社會是看錢，「那就拿錢和解呀」。

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他指出，「自己出事捅破天就自己扛，竟然叫爸媽陪你上門道歉？這種蠢事我國小後就沒做過，看是借錢來和解還是進去蹲都可以，叫爸媽出來擋就是最沒長毛的作法，這種行為叫你89都是侮辱了89」。

這真的是我看過最孬的新聞了。 人家外送員賺辛苦錢，拖人家的單、嗆別人「毛長齊再出來講話」、「馬的咧破查某，沒有被人家打過是不是。」，還老氣橫秋的教育別人這社會是看誰「有錢」？這些都是都是一回事，了不起最後鬧大後像個男人自己扛下來。 嗆別... 由李正皓發佈於 2021年1月3日 星期日

據了解，女外送員事後提告，要為自己討回公道。而店員在爸媽的陪同下，到派出所想要談和解，但遭到拒絕。北屯派出所所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。