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快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

記者周亭瑋／綜合報導

台中市北屯富王鴨肉專門店2日爆出老闆嗆熊貓女外送員風波，誇張影片曝光後，點燃全台網友怒火，不僅灌爆臉書，店家一連兩天也鐵門深鎖沒有營業。稍早，當事女外送員現身曝近況，引來大票網友關心。

▲▼ 。（圖／記者周亭瑋攝）

▲事後還撂人到警局等外送員。（圖／翻攝自爆怨公社）

女外送店員在爆怨公社提到，「首先，在這邊先謝謝各位網友，替小妹發聲，這幾天心情比較平復許多了，幾天言論看下來，大家好像有些可能不知道公司系統，或是有些同業認為，我餐點可能很多，而不願意等待，甚至有催餐點態度不佳，這邊我都接受批評。」

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她接著表示，「當天大約騎7分鐘到店家，一開始我跟店家告知取餐的單號，就回到自己機車，乖乖等餐，這時候其實已經剩下2分鍾就到約定取餐時間了。」

▲系統跳出取餐時間，提醒外送員詢問製作進度。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲系統跳出取餐時間，提醒外送員詢問製作進度。（圖／翻攝自爆怨公社）

後來因為過了取餐時間，她便詢問上前製作，但店家一直做現場來劃單的客人，「我跟店家約定取餐時間早就到了，過10分去問，跟我說還要10分鐘...然後繼續出餐給現場客人，我才過5分鐘又問餐點有沒有在製作，就狂被罵了。」

最後，女外送員表示，「至於最近家人擔心我的安危，就沒有跑熊貓了，出入也都家人接送，謝謝各位網友的關心，謝謝。」

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