　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富王鴨肉今開店？網友檢舉「油煙汙染空氣」　環保人員稽查又撲空

▲▼台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉店5日上午11點重新營業？王姓小開嗆聲女外送員事件爆發後，不但引發社會公憤，也讓店家紅遍天，台中市政府環保局上午獲報，富王已開始營業，廚房排出陣陣油煙，污染空氣，不過，環保人員前往了解發現店門仍然深鎖，暫時先拍下現場照片，會再持續追蹤。

▲▼台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

富王小開嗆罵女外送員後，不但引起網友一片撻伐聲浪，連公部門也因有人檢舉而介入，使得事件有越滾越大之勢。

▲▼台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

警方昨天上午去店門口張貼路霸違規告示單，要求店家在1月11日前自行移除路障，否則依違反道路交通管理處罰條例第82條之2項規定視同廢棄物，移請環保局清理。

消防人員昨天也接獲2通來自1999轉報有消防安全疑慮的電話，但因店家關門而撲空，消防人員表示會持續追蹤，一獲知營業就再度前往稽查，最高不但開罰3萬元，還可能勒令停業。

環保局上午接獲檢舉，指富王鴨肉店11點後已開始營業，排放油煙污染空氣，11點42分經派員前往現場發現，該店並未營業，大門深鎖，無人在場，店面周界也未發現影響環境衛生情事，已拍照存證，後續會持續追蹤辦理。

周邊鄰居表示，平常大家各做各的生意，連碰面機會都沒有，而富王在送餐爭議後停業至今，如何會排放油煙？只能說富王「人紅是非多」，而有些網友看到黑影就開槍，才會出現種種檢舉行為。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
朱俐靜罹乳癌崩潰：為何是我？　痛到爬不起來曝最新病況
今年首起！北部女沒打疫苗染A流重症　托嬰中心爆5人群聚
美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰
中一中學生拒讓座　阿伯怒炸嗆「敗類」扭打成一團影片曝光
快訊／台中夫妻吵架　他被趕出門6天返家見老婆亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

廢電池「誠實商店」半年遭竊5次！　回收換小沙發敗給「有心人」

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

快訊／台中夫妻吵架！尪被趕出門6天…返家見妻死亡已屍僵

涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！醫美貴婦怒公布「前後照」

雲林測速王出爐！台61線西濱快速道路這支1萬2167件奪冠

快訊／載牛精液去牧場受精！轎車台61線遭貨櫃車猛撞　駕駛受傷送醫

隨機熊抱落單女！摀嘴拖巷弄強吻襲胸　龜山之狼下場曝

「妳有心臟病！」人妻遭密醫脫衣揉奶　丈夫怒告強制猥褻

富王鴨肉今開店？網友檢舉「油煙汙染空氣」　環保人員稽查又撲空

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

廢電池「誠實商店」半年遭竊5次！　回收換小沙發敗給「有心人」

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

快訊／台中夫妻吵架！尪被趕出門6天…返家見妻死亡已屍僵

涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！醫美貴婦怒公布「前後照」

雲林測速王出爐！台61線西濱快速道路這支1萬2167件奪冠

快訊／載牛精液去牧場受精！轎車台61線遭貨櫃車猛撞　駕駛受傷送醫

隨機熊抱落單女！摀嘴拖巷弄強吻襲胸　龜山之狼下場曝

「妳有心臟病！」人妻遭密醫脫衣揉奶　丈夫怒告強制猥褻

富王鴨肉今開店？網友檢舉「油煙汙染空氣」　環保人員稽查又撲空

凌晨「挺巨肚」上完廁所超難睡！吳東諺一把抱住…白家綺感動笑了

桃園「角板山行館」6處翻新！梅樹下品茗超Chill　6大活動1/9登場

企業協助中高齡員工退休準備　最高每年可拿50萬補助

付錢洗負評！醫被威脅「付假消息保護費」　6大醫學會聯合發聲明

融於肌膚的好氣色！春季5款「自然色頰彩」盤點　

阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

搶過年換機潮　iPhone 12系列最高降4500元

情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

環時票選2020全球十大明星武器　馳援武漢抗疫的運-20奪冠

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

即／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工斷頭慘死

新竹未婚媽騙：血便！警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

快訊／台中夫妻吵架！尪返家見妻已死亡

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

乾兒自稱「鴨王」自己賺　貴婦爆氣：我臭掉了

即／監視器曝光　熊貓外送員掏BB槍遭砍

五股豪宅密醫直擊！她看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

更多熱門

相關新聞

北市「春節垃圾清運日期」曝光

北市「春節垃圾清運日期」曝光

今年農曆春節落在2月10日至2月16日，環保局公布2021年春節期間垃圾收運情形，小年夜（2月10日）雖逢週三，但仍正常收運垃圾；自大年初一至初三垃圾清運、廚餘及資源回收均停收，另大型廢棄物為除夕至初五停止收運，請民眾掌握春節垃圾收運期程，一同清潔環境喜迎新年。

富王鴨肉被爆消防安全有疑慮　消防員：一營業就查

富王鴨肉被爆消防安全有疑慮　消防員：一營業就查

台中「王字輩鴨肉店」躺槍！55年老店崩潰

台中「王字輩鴨肉店」躺槍！55年老店崩潰

富王鴨肉小開撂人堵派出所？警：帶家人來談和解

富王鴨肉小開撂人堵派出所？警：帶家人來談和解

快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

關鍵字：

富王鴨肉女外送員環保局

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面