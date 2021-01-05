富王鴨肉今開店？網友檢舉「油煙汙染空氣」　環保人員稽查又撲空

▲台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉店5日上午11點重新營業？王姓小開嗆聲女外送員事件爆發後，不但引發社會公憤，也讓店家紅遍天，台中市政府環保局上午獲報，富王已開始營業，廚房排出陣陣油煙，污染空氣，不過，環保人員前往了解發現店門仍然深鎖，暫時先拍下現場照片，會再持續追蹤。

富王小開嗆罵女外送員後，不但引起網友一片撻伐聲浪，連公部門也因有人檢舉而介入，使得事件有越滾越大之勢。

警方昨天上午去店門口張貼路霸違規告示單，要求店家在1月11日前自行移除路障，否則依違反道路交通管理處罰條例第82條之2項規定視同廢棄物，移請環保局清理。

消防人員昨天也接獲2通來自1999轉報有消防安全疑慮的電話，但因店家關門而撲空，消防人員表示會持續追蹤，一獲知營業就再度前往稽查，最高不但開罰3萬元，還可能勒令停業。

環保局上午接獲檢舉，指富王鴨肉店11點後已開始營業，排放油煙污染空氣，11點42分經派員前往現場發現，該店並未營業，大門深鎖，無人在場，店面周界也未發現影響環境衛生情事，已拍照存證，後續會持續追蹤辦理。

周邊鄰居表示，平常大家各做各的生意，連碰面機會都沒有，而富王在送餐爭議後停業至今，如何會排放油煙？只能說富王「人紅是非多」，而有些網友看到黑影就開槍，才會出現種種檢舉行為。

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