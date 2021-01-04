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濕冷凍骨「體感急凍3°C」　寒流最冷時間點曝光

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲下波寒流最強的時間點落在8、9日。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者張雄風台北4日電

氣象局今天表示，預估7日寒流南下，8、9日會是最冷的時候，台南以北、東北部低溫約攝氏7至10度，另外因風力較強，桃園、大台北部分地區體感溫度可能僅3、4度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天開始東北季風增強，北部溫度逐漸下降，中南部雖然略有降溫，但幅度不大；真正明顯轉冷是在7日寒流南下，北部清晨低溫會從13、14度，降到晚間約10度。

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張承傳指出，這波寒流最強的時間點落在8、9日，台南以北、東北部低溫約7至10度，其他地區約12度，空曠地區溫度會再更低；預計10日才會漸漸回溫。

此外，氣象局預估明晨起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖也有8至9級強陣風；下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

張承傳說，沿海地區風力較大，加上降雨，體感溫度也會相對較低，目前預估8、9日，桃園、大台北部分地區體感溫度可能僅3、4度。

降雨部分，張承傳說，明天開始降雨時間會增長，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地，一直到7日都會有局部大雨發生的機率，中南部山區也會有降雨的情況發生；目前觀察8日會稍微緩和，但仍有不確定性。

張承傳說，目前預估7、8日因寒流溫度降低，加上水氣，北台灣1000至2000公尺的高山有可能下雪；中南部因溫度稍高，要到3000公尺以上高山才有可能降雪。而大屯山高度約1000多公尺，有機會但不高，拉拉山、太平山高度較高，較有可能降雪。

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