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寒流再襲！百貨保暖商品促銷　電熱毛毯、電暖器不到千元

▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

▲百貨針對連日寒流，推出暖冬促銷。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

才剛度過10度以下低溫跨年夜，又遇寒流來襲，百貨通路保暖商品在跨年連假熱銷，包括禦寒冬衣、保暖居家與寢具等，都有10%的成長，看準天氣商機，各家百貨也推相關商品促銷，環球購物中心祭出不到千元電熱毛毯、電暖器，遠百信義A13則推滿額回饋，SOGO百貨也舉辦隆冬暖心特賣會，全面3折起促銷。

Global Mall表示，因寒流來襲保暖大衣、暖冬小家電業績明顯增長1成。在小家電上，又以電暖器、除濕機最為熱銷，故新北中和店推出3M FD-A90W雙效空氣清淨除濕機，原價16,900元，1／27前特價13,900元、NORTHERN 北方智慧型安全電熱毛毯，售價990元；桃園A8則推生活工場「復古風陶瓷電暖器」原價1,290元，1／27前特價699元。

▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

▲Global Mall新北中和推集雅社「NORTHERN 北方智慧型安全電熱毛毯」，售價990元。（圖／環球購物中心提供）

▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

▲Global Mall桃園A8生活工場「復古風陶瓷電暖器」原價1,290元，優惠價699元。（圖／環球購物中心提供）

遠百表示，元旦連續假期霸王級寒流報到，台北低溫下探6度，在天氣因素助攻下，遠百信義A13冬季大衣、冬被、電暖器等禦寒商品熱賣，天氣轉變，造成很多敏感性肌膚的不舒適感，也帶動保濕類化妝品詢問度增加，成為這波寒流來襲的3大熱賣商品。適逢遠百信義A13迎新生日慶，即起至1／20服飾、餐飲單筆滿3,000送300元抵用券。

▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

▲Ａ13信義遠百連假現人潮。（圖／遠百提供）

SOGO忠孝館自1／5起推出隆冬暖心特賣會，打出全面3折起，包括多款保暖外套、暖冬家電等優惠價，如PIZZA CUT FIVE人氣款熊寶寶背心原價1,580元，特價990元；DYSON SUPERSONIC吹風機福利品，原價14,600元、特價10,900元等。1／10前持特定信用卡消費，滿6,000元送100元抵用券。

▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

▲LA PROIE防風休閒風衣，原價6,990元，特價4,893元，限量20件。（圖／SOGO提供）▲百貨暖冬促銷。（圖／各通路提供）

LA PROIE超輕保暖羽絨外套(女)，原價6,490元，特價4,190元，限量20件。（圖／SOGO提供）

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